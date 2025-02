Samsung Galaxy A34: costa MENO di 200 euro su AMAZON oggi

Una nuova promozione sta spopolando su Amazon nell’ultimo periodo, infatti gli utenti possono acquistare il Samsung Galaxy A34 con un risparmio molto più importante di quanto si sarebbe mai potuto immaginare, riuscendo allo stesso tempo a raggiungere l’acquisto di un prodotto che comunque risulta essere in grado di garantire ottime prestazioni.

Il prodotto raggiunge dimensioni di 161,3 x 78,1 x 8,2 millimetri, con un peso di 199 grammi, oltre che la sua completa resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici, questo a dispetto di quanto effettivamente sia il display, essendo comunque da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2340 pixel, un Super AMOLED di 390 ppi, refresh rate a 120Hz e 16 milioni di colori. Il processore abbraccia la fascia medio-bassa della telefonia mobile, è un MediaTek Dimensity 1080, octa-core con frequenza di clock a 2,6GHz, con GPU Mali-G68 MC4, che viene completato dalla presenza di una configurazione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Se volete i codici sconto Amazon gratis ed anche le offerte sul vostro smartphone, dovete correre subito ad iscrivervi al canale Telegram dedicato, con tanti sconti mai visti.

Samsung Galaxy A34: offerta assurda con il prezzo più basso su Amazon

Il Samsung Galaxy A34 non è uno smartphone costoso, infatti il suo listino di base, almeno per la variante corrente da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, sarebbe di 249 euro. A questo punto entra in gioco Amazon con la sua ottima promozione, che prevede una riduzione effettiva di circa 55 euro, in modo da poter spendere in finale solamente 194,96 euro, con consegna gratis a casa. Acquistatelo collegandovi qui.

Essendo uno smartphone in vendita sotto i 200 euro, ci saremmo aspettati di vedere un comparto fotografico relativamente economico, cosa che invece non accade in questo caso, dove si trovano tre sensori: principale da 48 megapixel, ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 5 megapixel.