Apple: novità in arrivo per il ban in Indonesia

Apple ha subito un duro colpo in Indonesia. Si tratta del divieto di vendere i propri prodotti nel Paese. Il governo indonesiano ha imposto il ban per il mancato rispetto delle normative sugli investimenti locali. In particolare, la richiesta che almeno il 40% dei componenti provenga da fornitori nazionali. Ciò ha spinto il colosso di Cupertino a cercare rapidamente una soluzione. Ciò al fine di riconquistare il mercato indonesiano. Secondo quanto riportato da fonti vicine, Apple avrebbe avviato trattative avanzate con produttori locali per l’assemblaggio di dispositivi direttamente in Indonesia.

Apple: nuove produzioni in Indonesia?

La crisi è esplosa ufficialmente nell’ottobre 2024. Ovvero quando il governo di Jakarta ha bloccato la vendita di iPhone 16 e Apple Watch Series 10. L’azienda aveva investito inizialmente 95 milioni di dollari. Cifra investita in centri di ricerca e sviluppo nel Paese. Ma non aveva raggiunto la soglia minima di approvvigionamento locale. Il tentativo di recupero con ulteriori 10 milioni di dollari e la costruzione di una fabbrica di accessori a Bandung non è bastato. Il governo ha mantenuto il divieto.

La nuova strategia prevede investimenti per oltre 1 miliardo di dollari, mirati all’assemblaggio di iPhone, e non solo. Riguarderebbero anche la produzione di accessori, come gli AirTag. Se confermato, ciò farebbe dell’Indonesia il secondo hub manifatturiero Apple nel Sud-est asiatico. Ciò consentirebbe all’azienda di Cupertino di rientrare nel mercato indonesiano. Oltre che ridurre la dipendenza produttiva dalla Cina. L’Indonesia, dal canto suo, avrebbe molto da guadagnare. Potrebbe diventare un centro di produzione per Apple, attraendo così ulteriori investimenti e creando nuovi posti di lavoro qualificati.

Restano però delle sfide da superare. Tra cui la manodopera locale e l’adeguamento delle infrastrutture agli standard richiesti da Cupertino. Indipendentemente dalle incertezze, le trattative continuano. Dunque, il ritorno di Apple in Indonesia potrebbe avvenire già nei prossimi mesi. Segnando un nuovo capitolo nel rapporto tra la multinazionale e il promettente mercato emergente.