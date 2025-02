Very Mobile, promo FOLLE con 10 GB extra per un anno

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha dalla sua parte un catalogo di offerte di rete mobile molto interessanti e soprattutto molto apprezzate dagli utenti. Tuttavia, una delle offerte più convenienti del momento è senz’altro quella denominata Very 5,99 Giga X2. Già di per sé questa promo è super conveniente, dato che ad un prezzo molto basso gli utenti possono usare ogni mese una grande quantità di giga per navigare. A quanto pare però non basta, dato che l’operatore ha da poco deciso di includere con questa offerta anche 10 GB di traffico dati extra per un anno.

Very 5,99 Giga X2, super offerta mobile ora con 10 GB extra per un anno

A partire dalla giornata del 14 febbraio 2025 l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di aggiungere un regalo per chi attiverà una delle sue offerte folli. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è Very 5,99 Giga X2. Ora gli utenti potranno usufruire di un regalo senza dubbio molto gradito. L’operatore virtuale ha infatti deciso di proporre gratuitamente con questa offerta ben 10 GB di traffico dati extra ma non solo.

Questo bundle extra sarà valido non solo una volta ma ogni mese e per la durata di ben 12 mesi complessivi, cioè per un anno. Oltre a questo, rimane ancora valida la promozione per questa offerta che prevede due mesi di ricarica telefonica in omaggio. Rimane inoltre la possibilità di navigare senza costi aggiuntivi con le reti di quinta generazione, trattandosi di un’offerta con un costo da 5,99 euro al mese.

L’offerta Very 5,99 Giga X2 include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Ricordiamo che si tratta di un’offerta di tipo operator attack attivabile da chi proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova e WithU.ĺ