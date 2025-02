Amazon PAZZA: il robot aspirapolvere ECOVACS ha un prezzo RIDICOLO

Al giorno d’oggi è molto importante disporre all’interno della propri abitazione di un robot aspirapolvere che possa aiutare indistintamente nelle pulizie dei pavimenti, tra i tantissimi modelli attualmente in commercio spicca sicuramente la presenza di Ecovacs N20 Pro Plus, un buon prodotto che è ancora più scontato su Amazon grazie alla promozione attiva in questi giorni.

All’interno della confezione gli utenti possono trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento, tra cui ad esempio anche la stazione di svuotamento automatico, utilissima appunto per non essere continuamente costretti a svuotare il relativamente piccolo serbatoio della polvere, dovendo compiere questa operazione all’incirca una volta al mese (se non di meno). La potenza di aspirazione si aggira attorno agli 8000 Pa, più che sufficiente anche per le abitazioni con animali, mentre la sua autonomia di 300 minuti, riesce ad essere più che adeguata per coprire distanze elevate.

Robot aspirapolvere: arriva l’offerta del momento

Acquistare un robot aspirapolvere non è più un’operazione particolarmente costosa ed impossibile da raggiungere, ad esempio per il modello oggetto del nostro articolo sono necessari solamente 299 euro, con un risparmio del 14% sull’ultimo prezzo più basso raggiunto, che era stato di 349 euro. Lo sconto è applicato in modo totalmente automatico, con possibilità di acquisto diretto al seguente link.

Al di sotto del dispositivo possiamo trovare una spazzola antigroviglio, perfetta per le case con animali, il prodotto riesce a superare ostacoli di 20 millimetri, mentre in confezione si può trovare pure un panno, comunemente chiamato mocio, da collegare alla parte posteriore del robot, che viene utilizzato per lavare il pavimento. Non si tratta a tutti gli effetti di una vera e propria funzione di lavaggio, più che altro di una soluzione che aiuta in una pulizia più approfondita.