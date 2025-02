Unieuro risolve ogni situazione: OFFERTE PAZZE per MAXI REGALI

Siamo onesti, quanti di noi lasciano tutto all’ultimo minuto? Se non hai ancora trovato il regalo perfetto, o se stai cercando di coccolarti con qualche novità tecnologica, ci sono delle offerte spettacolari che ti aspettano. Siamo nel bel mezzo dei San Valentino Days e hai ancora tempo fino al 16 febbraio per approfittarne da Unieuro. Anche se magari è tardi per programmare una fuga romantica, c’è sempre un modo per sorprendere con qualcosa di speciale. Che tu voglia migliorare la tua routine quotidiana o sorprendere qualcuno di caro, queste offerte Unieuro fanno proprio al caso tuo.

Offerte tech da cogliere ora da Unieuro

Ti piacerebbe un nuovo smartphone o un gadget elegante? O forse desideri semplicemente un caffè che non sia acquoso la mattina? La macchina da caffè automatica De’Longhi Rivelia ti offre la perfetta combinazione di comodità e stile. Disponibile in un elegante colore nero da Unieuro a soli 599 euro, è l’accessorio ideale per iniziare la giornata col piede giusto. E il caffè? Sarà come quello del bar, senza nemmeno uscire di casa. Se invece sei un amante della tecnologia più pratica, non puoi farti scappare il Samsung Galaxy S24 FE, in offerta in esclusiva online e tra gli scaffali Unieuro a 629 euro. Magari stai pensando a un prodotto più economico ma comunque di qualità, come il Xiaomi Redmi Watch 4. Con un design raffinato, è proposto da Unieuro a soli 69 euro. Preferisci qualcosa per il lavoro o lo studio? Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook leggero e performante, perfetto per chi ha bisogno di portare il proprio ufficio ovunque. Il prezzo? Unieuro te lo regala ad appena 599 euro. Mentre se cerchi qualcosa per il tempo libero, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, con il suo schermo ampio e fluido, è in promozione a 199,99 euro. Chi non ama prendersi cura di sé? Il Dyson Airstrait è un asciugacapelli/piastra innovativo per una piega perfetta, ora a 429 euro. E per chi preferisce la musica, gli Apple AirPods 4 con ricarica usb-c ti aspettano a 129 euro. Clicca qui per approfittare di queste occasione o corri in store per far prima.