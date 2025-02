Amazon quasi REGALA un tablet ANDROID con doppio COUPON gratis

Occasione decisamente interessante su Amazon per acquistare un tablet con sistema operativo Android, dalle ottime specifiche tecniche generali, ad un prezzo di vendita tutt’altro che impossibile da raggiungere. Il modello di cui vi parliamo in promozione è realizzato da Blackview, azienda leader nel settore ed in forte espansione nell’ultimo periodo, più precisamente del modello Tab60.

Questi è un tablet con diagonale del display, IPS LCD, da 10 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel, integra al proprio interno un processore octa-core che viene completato dalla presenza di 4GB di RAM (con possibilità di espanderla virtualmente di altri 8GB, per un totale di 12GB), seguito poi a ruota da 128GB di memoria ROM (espandibili con l’ausilio di una microSD, fino ad un massimo di 2TB). Gli utenti si ritrovano a poter approfittare inoltre di una batteria da 5100mAh, più che ottima se considerate un utilizzo sul medio/lungo periodo, garantendovi a tutti gli effetti l’accesso ad un prodotto che può essere utilizzato senza problemi anche per più giorni, prima di essere costretti alla ricarica con la presa a muro.

Tablet Android a prezzo da saldo su Amazon

L’acquisto di questo tablet è davvero favorevole per i consumatori, il suo listino è di 299,99 euro viene ridotto del 40% con l’utilizzo del codice JRRQLWGC, a cui si aggiungono altri 90 euro da applicare direttamente in pagina, per arrivare ad una spesa finale di circa 110/120 euro. Lo potete ordinare collegandovi il prima possibile a questo link.

In termini estetici, il tablet non presenta particolari differenze da quanto siamo solitamente abituati a vedere, con uno chassis resistente, colorazione argentata, ed un modulo delle fotocamere relativamente piccolo, al cui interno si trovano due sensori: principale da 5 megapixel ed ultragrandangolare da 8 megapixel.