TikTok ora è scaricabile dal sito ufficiale direttamente

Gli utenti degli Stati Uniti che non riescono a scaricare TikTok direttamente dal Play Store di Google, ora hanno un’altra opportunità. La celebre applicazione social infatti ha deciso di aggirare tutti i limiti imposti, garantendo agli utenti Android una possibilità. Basta infatti andare direttamente sul sito ufficiale di TikTok per poter scaricare l’applicazione, senza dover passare dunque dal Play Store.

A dettare la strategia questa volta è stata ByteDance, azienda che detiene la proprietà di TikTok che ora garantisce anche la possibilità di avere TikTok Lite, pensata per chi dispone di connessioni più lente.

TikTok garantisce sicurezza e aggiornamenti regolari

Per rassicurare gli utenti, ByteDance ha dichiarato che il software scaricato dal proprio sito web è sicuro e mantiene gli stessi standard di protezione della versione disponibile sugli store ufficiali. L’app continua a essere monitorata da Oracle e dagli Independent Security Inspectors, già coinvolti nel Project Texas, l’iniziativa creata per separare i dati degli utenti americani dalle operazioni cinesi.

Per gli utenti iPhone, invece, la situazione è più complicata. Apple non permette il sideloading negli Stati Uniti, quindi TikTok non può essere installato al di fuori dell’App Store. Al momento, l’unico modo per accedere all’app su iOS è utilizzarla tramite il browser web, in attesa di sviluppi futuri.

Google e Apple restano caute, il ritorno sugli store è incerto

Nonostante l’ordine esecutivo dell’ex Presidente Donald Trump abbia sospeso temporaneamente il divieto, né Google né Apple sembrano intenzionate a reintegrare TikTok nei loro store a breve termine. La possibilità di sanzioni miliardarie in caso di violazione del blocco impone estrema prudenza ai giganti tecnologici.

L’iniziativa di ByteDance segna un precedente importante nel panorama digitale, mostrando come le aziende possano reagire ai divieti imposti dagli store ufficiali. Resta da vedere se questa strategia avrà successo o se porterà nuove complicazioni legali per TikTok negli Stati Uniti.