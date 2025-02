Nuova truffa delle memorie: ecco come funziona

Di recente, i malintenzionati trovano modalità sempre nuove per ideare sofisticate truffe. A tal proposito, aumenta il numero di prodotti contraffatti difficili da distinguere dagli originali. Una delle frodi più diffuse riguarda la vendita di memorie flash spacciate per hard disk. All’apparenza sembrano dispositivi di archiviazione legittimi e ad alta capacità. Eppure, al loro interno nascondono ben altro. Ovvero microSD economiche collegate all’interfaccia USB tramite cavi rudimentali, incollati con cura per simulare l’aspetto di un prodotto autentico.

Attenzione alla truffa delle memorie flash

Tale truffa sfrutta diverse tecniche per ingannare gli acquirenti. Per simulare il peso di un vero hard disk, i truffatori inseriscono una lastra di metallo all’interno del case. Non mancano poi le manipolazioni software. Il firmware della memoria flash viene alterato in modo che il sistema operativo riporti capacità di archiviazione ben superiori a quelle reali. Molti utenti si accorgono troppo tardi della truffa. Inizialmente, il dispositivo sembra funzionare senza problemi. Ma col tempo emergono i primi segnali d’allarme. I dati archiviati si corrompono, lo spazio disponibile si esaurisce rapidamente e il dispositivo stesso smette di rispondere. Il danno, a quel punto, è fatto.

Tali episodi colpiscono soprattutto chi ha poca familiarità con la tecnologia e non conosce le caratteristiche principali di un vero hard disk o SSD. Per evitare di cadere in tali trappole, è essenziale prestare attenzione ad alcuni segnali. Dispositivi troppo economici rispetto alla media del mercato, specifiche tecniche che sembrano eccessivamente vantaggiose e prestazioni inadeguate rispetto a quanto dichiarato.

Acquistare da rivenditori affidabili e verificare accuratamente i prodotti rimangono le migliori strategie di difesa. Con l’aumento di casi simili, è fondamentale diffondere consapevolezza. Basta un minimo di attenzione per smascherare un prodotto contraffatto ed evitare brutte sorprese. La tecnologia ci facilita la vita, ma richiede anche una buona dose di prudenza per proteggerci da tali insidie sempre più sofisticate.