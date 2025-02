WhatsApp: due funzioni uniche con cui essere invisibili e recuperare messaggi

Diverse migliorie sono state applicate a WhatsApp nel corso degli anni fino a renderla l’applicazione che tutti conosciamo ad oggi. Chi utilizza la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo sa che non manca nulla, ma talvolta è importante ricorrere a funzionalità esterne per avere ciò che si desidera.

Oggi siamo qui per parlare di due funzioni proprio di questo genere, ovvero di quelle che WhatsApp non integra ma che arrivano grazie ad applicazioni di terze parti. Entrambe sono gratuite e oltretutto sono anche legali, per cui non ci sono problemi di alcun genere per il pubblico.

Unseen: l’app per essere invisibili

Gli utenti che usano WhatsApp sanno benissimo di non poter nascondere il loro ultimo accesso senza essere ricambiati con la stessa moneta. In poche parole, chi decide di non mostrarlo, dovrà accontentarsi di non vedere anche l’ultimo accesso degli altri. Ovviamente c’è un metodo per bypassare tutto questo e bisogna assolutamente scaricare l’applicazione nota con il nome di Unseen.

Questa consente infatti di raccogliere esternamente a WhatsApp tutti i messaggi in arrivo e da qui si avrà un risultato: pur non entrando nell’applicazione ufficiale, si potrà leggere tutto e senza aggiornare l’ultimo accesso. Ricordate però una cosa: non potete rispondere tramite Unseen.

WAMR: recuperare i messaggi eliminati

Un’altra funzione molto ricercata riguarda il recupero dei messaggi eliminati. Spesso capita che qualcuno cancelli un messaggio prima che il destinatario possa leggerlo, lasciando solo la notifica “Questo messaggio è stato eliminato”.

Questa invece si chiama WAMR, applicazione davvero perfetta per chi ha paura che qualcuno cancelli i messaggi nella chat prima che egli possa entrare. Una volta scaricata, questa sarà una vera garanzia: chiunque potrà cancellare qualsiasi messaggio, potrete recuperarlo in qualsiasi momento. Attenzione però, siccome l’applicazione in questione non funziona se i messaggi sono stati cancellati prima di installarla.