Vodafone ‘Bronze Plus’: giga illimitati in 5G a 9,99€ al mese

Vodafone ha lanciato una nuova offerta pensata per chi cerca una connessione mobile veloce e senza limiti. Con il piano “Bronze Plus“, gli utenti possono usufruire di giga illimitati in 5G a soli 9,99€ al mese, con un’ulteriore vantaggio: il costo di attivazione è gratuito per chi effettua l’attivazione online, mentre la spedizione della SIM è anch’essa gratuita.

Naviga senza limiti con Vodafone Bronze Plus

Per usufruire dei giga illimitati in 5G, è necessario un dispositivo compatibile con la rete Vodafone 5G e trovarsi in una zona coperta dal servizio. Se, invece, si preferisce addebitare il rinnovo su altro metodo di pagamento, come carta di credito o conto corrente, si avrà comunque l’opportunità di navigare senza limiti in 5G, con la condizione che il traffico mensile resti entro i limiti definiti dalla compagnia. In caso contrario, l’offerta prevede un totale di 150 Giga mensili.

Oltre ai giga illimitati, l’offerta include anche minuti e SMS illimitati verso numeri mobili e fissi nazionali. Tuttavia, come per i dati, ci sono delle limitazioni sull’uso che si considera lecito e corretto, con un traffico giornaliero definito per garantire un utilizzo appropriato del servizio. L’offerta include anche 12,6 Giga da usare in roaming in Unione Europea, senza costi aggiuntivi, in linea con il piano nazionale.

Un altro punto interessante riguarda la durata del prezzo bloccato. Per chi attiva l’offerta mantenendo il pagamento su carta di credito o conto corrente, il prezzo rimarrà invariato per i primi 24 mesi, senza modifiche unilaterali. Inoltre, per chi passa a Vodafone da uno dei numerosi operatori partner, l’attivazione avverrà con condizioni vantaggiose, tra cui la SIM gratuita, solo se l’attivazione avviene online o tramite il servizio “Ti richiamiamo noi”.

Con questa offerta, Vodafone vuole semplificare l’esperienza mobile, eliminando il pensiero delle ricariche automatiche e garantendo una gestione senza pensieri, con ricariche automatiche di 5€ ogni volta che il credito scende sotto i 5€.