HMD svela il nuovo entry-level HMD Aura², ecco le specifiche

Il produttore tech HMD Global è da poco tornato sotto la luce dei riflettori con un nuovo device. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale inizialmente per il mercato australiano un nuovo smartphone di fascia entry-level, ovvero il nuovo HMD Aura². Quest’ultimo è proposto ad un prezzo di circa 100 euro al cambio attuale. Nonostante questo, ha comunque alcune caratteristiche interessanti. Vediamole qui di seguito.

HMD annuncia ufficialmente il nuovo entry-level HMD Aura²

Nel corso delle ultime ore il produttore tech HMD Global ha svelato ufficialmente un nuovo smartphone appartenente alla fascia bassa del mercato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo HMD Aura². Nonostante appartenga a questa fascia di prezzo, il nuovo device dell’azienda presenta comunque alcune chicche notevoli.

Tra queste, troviamo ad esempio la certificazione IP54, che rende questo device molto resistente. Oltre a questo, lo smartphone presenta comunque un design curato e giovanile. La backcover è infatti disponibile in diverse colorazioni, tra cui Shadow Black e Electric Purple. All’appello troviamo inoltre una grande batteria con una capienza di ben 5000 mah. Quest’ultima, a detta dell’azienda, dovrebbe garantire una autonomia di ben 51 ore.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo un processore di casa Unisoc. Si tratta del soc Unisoc 9863A. In accoppiata, sono presenti poi diversi tagli di memoria, con fino a 4 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno espandibile ulteriormente tramite scheda microSD. Il comparto fotografico include poi un sensore fotografico principale da 13 MP mentre sul fronte è presente una selfie camera da 5 MP.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo entry-level HMD Aura² sarà disponibile all’acquisto per il mercato australiano ad un prezzo di circa 102 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati se l’azienda deciderà di presentarlo in veste ufficiale anche per il mercato italiano.