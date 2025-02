ASAP: il sistema AI che fa compiere ai robot gesti atletici

Un gruppo di ricercatori della Carnegie Mellon University, in collaborazione con NVIDIA, ha appena svelato un’avanzata innovazione nel campo della robotica. Si tratta di un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale, denominato ASAP (Aligning Simulation and Real Physics), che permette ai robot umanoidi di eseguire movimenti atletici complessi con una precisione straordinaria. Il team ha recentemente pubblicato i risultati sulla rivista arXiv, ma sono già molti a parlare di questo progetto grazie a un video che mostra alcuni robot che riproducono gesti atletici sorprendenti.

Quando la robotica incontra lo sport

Immaginate un robot che salta come Cristiano Ronaldo con la sua famosa rotazione “Siuuu”, o che cammina con lo stile inconfondibile di LeBron James. Oppure, che tenta un tiro in fadeaway proprio come Kobe Bryant. Questi sono solo alcuni dei movimenti atletici che il sistema ASAP è riuscito a replicare, superando quella che fino a poco tempo fa sembrava una barriera insormontabile: l’incapacità dei robot di eseguire movimenti complessi che coinvolgono tutto il corpo. La maggior parte degli studi precedenti si era concentrata solo sulla locomozione di base, come il camminare o correre, ma non sulle azioni più articolate che richiedono precisione e coordinazione avanzata.

Per riuscire a ottenere questi incredibili risultati, il team di ricerca ha messo a punto un metodo in due fasi. Prima, i robot vengono addestrati in un ambiente simulato, usando video di movimenti umani. Questo approccio permette loro di imparare i gesti in un contesto sicuro e controllato. Successivamente, il sistema corregge automaticamente le discrepanze tra la simulazione e la realtà fisica, grazie a un modello che compensa le differenze tra ciò che accade virtualmente e ciò che avviene nel mondo reale.

I risultati sono notevoli. I robot sono ora in grado di compiere salti superiori al metro e di ridurre gli errori di tracciamento del 52,7%. Nonostante il loro movimento non sia ancora fluido come quello umano, questo progresso rappresenta un’importante svolta rispetto ai limiti precedenti. Inoltre, il team non si ferma qui. Sta già lavorando su miglioramenti futuri, come l’adozione di sensori avanzati per sostituire i tradizionali sistemi di motion capture e il perfezionamento degli algoritmi per consentire ai robot di adattarsi in tempo reale con meno dati. In pratica, i robot stanno diventando sempre più agili e precisi, aprendo la strada a nuove possibilità nel campo della robotica umanoide.