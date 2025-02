Apple iPad Air: sconto ASSURDO oggi su Amazon

Apple iPad Air è il tablet che tutti desiderano, un prodotto che risulta essere estremamente completo in ogni sua parte, oltre che riccamente decorato ed infarcito di specifiche tecniche di alto livello, quali possono essere ad esempio il display Liquid Retina di altissima qualità da 11 pollici di diagonale, ma ciò che può fare la differenza è sicuramente il processore.

Sotto il cofano il consumatore si ritrova a poter approfittare dell’ultimo di casa Apple, il tanto amato e richiesto Apple M2, che viene affiancato da una configurazione di base più che abbordabile, come ad esempio i soliti 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. All’atto dell’acquisto del prodotto è bene prestare attenzione a due punti: in primis la memoria ROM non risulta essere espandibile tramite l’ausilio di una microSD, per questo motivo resterà fissa per tutta la vita del prodotto, ed allo stesso tempo la connessione alla rete può avvenire solo ed esclusivamente sfruttando la rete WiFi, non è compatibile con SIM o eSIM di alcun tipo.

Apple iPad Air: lo sconto inedito su Amazon

Uno dei migliori tablet di casa Apple è disponibile su Amazon ad un prezzo facilmente riconducibile alle richieste degli utenti, il listino, per la variante solo WiFi con 128GB di memoria interna, è di 719 euro. Prima di parlare del prezzo finale, è bene sottolineare quanto sia difficile vedere degli sconti applicati direttamente sui dispositivi Apple, per questo motivo approfittare anche di “solo” un 10% di sconto è già qualcosa, scendendo al valore finale di 649 euro. Lo potete ordinare qui.

Come per la maggior parte dei tablet, anche in questo caso il comparto fotografico non è propriamente da primo della classe, essendo presente nella parte posteriore un sensore da 12 megapixel.