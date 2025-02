Amazon da URLO con lo sconto del 51% sulle Oppo Enco Buds2 Pro

Le cuffiette diventano sempre più economiche su Amazon, gli utenti possono acquistare le Oppo Enco Buds2 Pro con un risparmio decisamente degno di nota, se pensate appunto che il suddetto prodotto può essere aggiunto al carrello approfittando di un risparmio del 51% sul listino originario, senza rinunciare a funzionalità o prestazioni generali.

Il prodotto può tranquillamente essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android, iOS, che Windows o Mac OS, in questo modo si ha la massima versatilità possibile in fase di utilizzo, riuscendo a spaziare tra tutti i device di cui si è effettivamente in possesso, come ad esempio anche le console di nuova generazione. All’interno della singola cuffietta possiamo trovare un driver da 12,4 millimetri, con collegamento diretto tramite bluetooth 5.3, ed un raggio di azione di 10 metri dalla sorgente.

Oppo Enco Buds2 Pro sono in promozione su Amazon

Una spesa così conveniente la stavamo aspettando da diverso tempo ormai, infatti gli utenti non possono fare altro che spendere solamente 24,58 euro per l’acquisto delle Oppo Enco Buds2 Pro, con un risparmio del 51% rispetto al listino di 49,99 euro. Aprite questo link per effettuare l’ordine.

I controlli sono completamente touch direttamente sulla superficie della singola cuffietta, in questo modo l’utente non deve esercitare troppa pressione in fase di utilizzo, facilitandone indubbiamente l’accesso e l’usabilità quotidiana. Leggendo la scheda tecnica potreste imbattervi nella dicitura “Cancellazione del rumore IA“, in questo caso non sta a significare che le cuffiette presentino ANC, ma che semplicemente è stata utilizzata l’intelligenza artificiale per evitare che il rumore di fondo in chiamata venga raccolto dal microfono, trasmettendolo all’altro utente connesso. Sono disponibili in due colorazioni differenti, identiche in termini di prestazioni e di funzionalità.