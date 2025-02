WhatsApp: il conto corrente di tantissimi utenti violato tramite chat

Gli utenti italiani d’ora in avanti dovranno prestare maggiore attenzione ai loro risparmi dal momento che è un nuovo pericolo si sta materializzando all’orizzonte, nello specifico non è tanto il pericolo in sé ad essere cambiato, bensì la modalità con cui quest’ultimo esplica la propria pericolosità, sembra proprio infatti che le truffe online ora abbiano iniziato a diffondersi non più tramite i comuni mezzi di comunicazione come le Mail e gli SMS, bensì tramite WhatsApp, sembra proprio che i truffatori abbiano deciso di cambiare strategia dal momento che si sono resi conto che utilizzare la nota piattaforma di messaggistica istantanea può essere molto più redditizio rispetto agli altri metodi dal momento che basta conoscere il numero della vittima per poi colpirla senza troppi problemi.

L’obiettivo di queste truffe rimane sempre lo stesso, ottenere dati sensibili delle vittime da poter sfruttare a proprio vantaggio in una miriade di reati tra i quali abbiamo per di più furti direttamente dal conto corrente tramite l’utilizzo delle credenziali Internet banking oppure il furto della loro identità digitale tramite l’acquisizione delle loro credenziali per l’accesso ai propri social network.

Conoscere queste truffe, dunque è indispensabile per potersi proteggere ed evitare di cascare nel tranello, scopriamo insieme qualche dettaglio in più su quella che sta circolando negli ultimi giorni in Italia.

Truffa con un semplice messaggio

Il messaggio truffa che sta circolando da un po’ di giorni qui in Italia ribadisce perfettamente tutti questi concetti, si tratta di una semplice richiesta di tempo per poter scambiare una piccola conversazione, in caso di risposta però la truffa prenderà forma e il truffatore cercherà con l’inganno, distorcervi i dati di cui ha bisogno, tale messaggio, appunto per riconoscerlo, arriva da un numero sconosciuto con un prefisso decisamente poco comune con il quale non condividiamo nessun tipo di gruppo e che ovviamente non è presente nella nostra rubrica, per di più tramite WhatsApp potremmo notare che arriva da una nazione decisamente inattesa, In caso doveste riconoscere tutti questi piccoli dettagli, potete essere sicuri al 100% di avere a che fare con un tentativo di truffa in piena regola e dunque la cosa migliore da fare é non rispondere al messaggio e bloccare il numero che vi sta cercando di contattare, in tal modo eviterete altri possibili tentativi di entrare in contatto con voi.