Amazon FOLLIA: sconto ASSURDO su Realme 12 Pro

Il prezzo di vendita di Realme 12 Pro viene visto fortemente al ribasso in questi giorni su Amazon, con una buona possibilità di raggiungere un forte risparmio rispetto al listino originario, tutto considerandolo come uno smartphone che nel complesso è più che bilanciato ed in linea con le aspettative del consumatore medio.

Il tutto ha inizio con un pannello da 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED di ottima qualità generale, che può raggiungere una risoluzione di 1080 x 2412 pixel, con refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità in fase di utilizzo, impreziosito dalla presenza di 394 ppi, per un dettaglio ancora migliore. Sotto il cofano si può trovare un processore Qualcomm di fascia media, uno Snapdragon 6 Gen1, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz che viene affiancato da GPU Adreno 710, oltre a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere in fase d’acquisto per il Realme 12 Pro è molto valida, se considerate a tutti gli effetti che il prezzo di listino sarebbe di quasi 300 euro, allo stesso tempo viene abbassato nell’ultimi periodo, sino a scendere a 269 euro, ma con la promozione di questi giorni ecco che la spesa viene abbassata ulteriormente fino a raggiungere il valore finale di 249 euro. Premete qui per l’acquisto.

Grande qualità anche nel comparto fotografico per questo dispositivo, con nella parte posteriore da segnalare la presenza di tre sensori differenti tra loro, contraddistinti da un principale da 50 megapixel, seguito da ultragrandangolare da 32 megapixel, oltre ad un effetto bokeh da 8 megapixel, il tutto per riuscire a scattare istantanee di ottima qualità generale.