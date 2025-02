Samsung Galaxy Watch7: SPETTACOLARE sconto di 100 euro su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch7 viene visto da molti come uno smartwatch che rasenta la perfezione, un prodotto che nulla ha da invidiare ad esempio agli Apple Watch, proprio per la sua grande capacità di mettere a disposizione specifiche tecniche di alto livello, ad un prezzo in linea più basso del rivale diretto. Il prodotto viene commercializzato in più varianti, per questo motivo prima di pensare all’acquisto è giusto valutare quella più adatta alle proprie esigenze.

Attualmente su Amazon potete acquistare a basso costo la versione con diagonale di 44 millimetri, una delle più grandi a disposizione del pubblico, con collegamento alla rete internet solo tramite lo smartphone, ciò sta a significare che non include la possibilità di integrare una eSIM o similari (presenta connettività GPS, per il tracciamento al polso, e bluetooth appunto per il collegamento allo smartphone). La colorazione è Green, con cinturino realizzato in silicone di alta qualità, facilmente intercambiabile e sostituibile con uno dei tanti modelli che potete trovare in rete o sul mercato.

Samsung Galaxy Watch7: uno sconto inedito ed esclusivo su Amazon

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere in fase d’acquisto con questo smartwatch è decisamente più bassa di quanto avreste mai immaginato, considerando a tutti gli effetti che parliamo di un terminale con listino di 349 euro, che viene abbassato di 100 euro, fino a scendere ad una spesa finale di soli 249,90 euro, approfittando del risparmio garantito del 28%. Collegatevi qui per risparmiare sul suo acquisto.

Le funzioni cui gli utenti possono e riescono ad accedere in questi giorni sono sostanzialmente sempre le solite, già viste su altri dispositivi in commercio, come ad esempio la possibilità di monitorare il sonno, controllare il battito cardiaco, le distanze percorse, le calorie bruciate, i passi ed anche la percentuale di ossigeno nel sangue.