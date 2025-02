Uffici dog-friendly: ecco come Amazon coccola dipendenti e cani

Potreste esservi imbattuti anche voi, nel corso delle vostre ricerche su Amazon, in una pagina non trovata. La novità è che ora abbiamo la fortuna di incontrare alcuni dei “lavoratori” più carini dell’azienda. Amazon ha infatti una lunga tradizione di amore per gli animali, nata negli anni Novanta con un Corgi di nome Rufus, che con la sua zampa “cliccava” sul mouse per avviare le prime pagine del sito. Da allora, i cani sono diventati parte integrante della cultura aziendale, tanto che oggi più di 10.000 amici a quattro zampe sono registrati per frequentare gli uffici dell’azienda negli Stati Uniti e in Australia.

Cani in ufficio? In Amazon è la normalità (e hanno un badge!)

Il programma “Dogs at Work” consente ai dipendenti di portare i propri cani in ufficio in modo sicuro e organizzato. Oltre alla possibilità di condividere la giornata lavorativa con il proprio animale domestico, il programma offre spazi dedicati al gioco, eventi a tema, assicurazioni scontate, pacchetti di benvenuto e, naturalmente, una generosa dose di snack gratuiti. Per entrare negli uffici, i cani ricevono persino un badge personalizzato, proprio come i loro colleghi umani.

I dipendenti apprezzano l’atmosfera che si crea grazie alla presenza degli animali: è facile vedere colleghi sorridere quando incontrano un cane nei corridoi o sotto le scrivanie. Picasso, un bassotto a macchie di Seattle, ama accoccolarsi ai piedi della sua proprietaria, mentre Hugo non manca di distribuire “high five” per mantenere alta la motivazione del team. Gli uffici, progettati pensando ai cani, includono persino stazioni per lavare le zampe e aree gioco attrezzate.

Con l’evoluzione del lavoro da remoto, gli animali continuano a essere protagonisti anche nelle interazioni virtuali. Il gruppo Amazon Puppers conta 14.000 membri che condividono foto e aneddoti sui loro cani, mentre i gatti trovano spazio nel canale Kitty Cats Meow. E per chi ama altri animali, il canale Pets of Amazon raccoglie immagini di conigli, ricci e persino un axolotl di nome Winky. Un segnale che l’amore per gli animali, in Amazon, va ben oltre i confini dell’ufficio.