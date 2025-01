Dopo pochi giorno dalla presentazione avvenuta in Cina di Realme 14 Pro+ 5G, quest’oggi il produttore annuncia la versione globale dello smartphone: il nuovo dispositivo arriva in compagnia di Realme 14 Pro 5G, che condivide parte delle caratteristiche ma che presenta qualche differenza per favorire un prezzo più contenuto.

Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo

Il modello di punta del nuovo duo è Realme 14 Pro+ 5G, che può contare su uno schermo OLED da ben 6,83 pollici, ma anche il fratello Realme 14 Pro 5G non scherza con i suoi 6,77 pollici di diagonale: entrambi i pannelli possono contare su una risoluzione oltre il Full-HD, su un refresh rate fino a 120 Hz e sul lettore d’impronte digitali integrato.

Se il display ha punti in comune, cambia invece completamente il cuore dei due smartphone: il modello Pro+ può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, mentre il modello Pro dispone di un SoC MediaTek Dimensity 7300 Energy: entrambi sono affiancati da almeno 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, ma queste configurazioni potrebbero cambiare di mercato in mercato.

Ad ogni modo, ci sono differenze anche nel comparto fotografico. Realme 14 Pro+ 5G può contare su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX896 da 50 MP (1/1.56″, f/1.8, OIS), sensore periscopico Sony IMX882 da 50 MP (1/1.95″, f/2.65, OIS, 73 mm, zoom ottico 3x e SuperZoom fino a 120x) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 16 mm, FoV di 112°), e su una fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.0); Realme 14 Pro 5G mantiene una configurazione simile a livello di design, ma in realtà troviamo un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP (1/1.95″, f/1.8, OIS, 26 mm), affiancato a una fotocamera monocromatica (f/2.4, 22 mm, FoV di 89°), oltre a una fotocamera anteriore da 16 MP.

Ulteriori specifiche

Assolutamente rilevante e importante la batteria ed in entrambi i casi è da ben 6000 mAh: sul modello più costoso viene proposta anche la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 80 W, mentre su 14 Pro ci si deve “accontentare” della SUPERVOOC da 45 W. Realme garantisce una capacità di almeno l’80% dopo più di 1600 cicli di ricarica.

Entrambi gli smartphone vengono proposti con Realme UI 6.0 e Android 15. Realme 14 Pro 5G e Realme 14 Pro+ 5G vengono lanciati nelle colorazioni Pearl White, Suede Grey, Jaipur Pink e Bikaner Purple. Si fa notare in particolare la versione Pearl White, in grado di reagire ai cambiamenti di temperatura. Non mancano le certificazioni IP66, IP68 e IP69 per la resistenza ad acqua e polvere.