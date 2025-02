Corrieri USA: nuovi ritardi ed aumenti in arrivo a causa di Trump?

Le politiche commerciali americane sono protagoniste di recenti modifiche. Quest’ultime non si limitano ad intervenire nel panorama nazionale. Tale scenario sta diventando sempre più complesso per il trasporto internazionale. In particolare per le spedizioni provenienti dalla Cina. L’introduzione di nuove tariffe e regolamentazioni ha generato confusione. Sia tra i corrieri e gli operatori del settore logistico che tra i consumatori. Ciò con ripercussioni che potrebbero avere impatto sui mercati di tutto il mondo.

Corrieri e consumatori in allerta

Una delle misure più impattanti è la rimozione dell’esenzione “de minimis”. Quest’ultima consentiva alle spedizioni con valore inferiore a 800 dollari di essere esentate da dazi doganali. Ora, ogni pacco spedito dalla Cina agli Stati Uniti è soggetto a un’imposta del 10%. Oltre a possibili costi di gestione aggiuntivi applicati dai corrieri. Tale cambiamento sta colpendo non solo i grandi rivenditori, ma anche le piccole imprese. Quest’ultime, infatti, si affidano all’importazione per mantenere competitivi i propri prezzi.

Le principali compagnie di logistica stanno cercando di adattarsi al nuovo quadro normativo. Ma la mancanza di linee guida chiare sta rallentando il processo. USPS ha temporaneamente sospeso le spedizioni dalla Cina. Causando interruzioni significative nel commercio. Anche UPS e FedEx, pur mantenendo attivi i collegamenti, avvertono di possibili ritardi e oneri aggiuntivi. DHL, invece, ha già iniziato ad applicare supplementi. Confermando che i pacchi potrebbero subire rallentamenti dovuti ai nuovi obblighi doganali. Alcuni rivenditori, come quelli attivi su piattaforme popolari come Shein e Temu, sono stati costretti a versare depositi tariffari anticipati. Ciò per continuare le spedizioni verso il mercato statunitense.

Secondo gli analisti di Oxford Economics, l’impatto economico di tali misure potrebbe essere significativo. Si prevede un aumento finale dei prezzi al consumo compreso tra il 40% e il 55%. Ciò a causa dei costi che i commercianti inevitabilmente trasferiranno sui clienti. Tale situazione sta sollevando interrogativi sul futuro dei flussi commerciali tra Stati Uniti e Cina. Alimentando preoccupazioni non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra i consumatori.