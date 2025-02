Apple rilascia iOS 18.3.1: risolto un bug grave e migliorata la sicurezza

È arrivato un nuovo aggiornamento per tutti gli utenti che hanno un iPhone. Per chi non se ne fosse accorto, da ieri sera è disponibile iOS 18.3.1, versione che, insieme ad iPadOS 18.3.1, garantisce la risoluzione di alcune problematiche. Secondo quanto riportato, Apple è intervenuta per risolvere un problema molto grave del quale diversi utenti non erano neanche a conoscenza. Qualcuno infatti avrebbe addirittura potuto avere accesso a dati personali senza essere autorizzato.

Non c’erano troppe informazioni sul problema in questione, ma poi tutto è stato chiarito. A quanto pare erano le funzioni di accessibilità del sistema operativo ad essere compromesse da un bug. Era proprio questo che permetteva a utenti non autorizzati di poter andare oltre il blocco USB Restricted Mode.

Il rischio dietro la falla di sicurezza sugli iPhone era molto grande

La funzione chiamata USB Restricted Mode serve per la protezione quando un dispositivo è bloccato. È in questo modo che si impedisce ad esempio che iPhone possa connettersi ad un PC, magari di qualcuno che lo ha trovato per terra a vostre spese. Il problema era proprio questo: c’era una vulnerabilità che consentiva a qualsiasi malintenzionato di poter disattivare questa protezione, aprendo la porta a potenziali furti di dati.

Secondo Apple, il bug è stato sfruttato in attacchi estremamente sofisticati rivolti a obiettivi specifici, suggerendo che la falla non fosse diffusa su larga scala, ma utilizzata in situazioni mirate.

Aggiornamenti anche per macOS, watchOS e visionOS

Oltre a iOS e iPadOS, Apple ha rilasciato aggiornamenti per macOS 15 (Sequoia), visionOS 2 e watchOS 11, sebbene non siano stati segnalati problemi di sicurezza per questi sistemi.

L’aggiornamento segue il più corposo iOS 18.3, che aveva introdotto miglioramenti legati all’intelligenza artificiale, la risoluzione di un bug che faceva sparire la tastiera quando si digitava con Siri, e il ritorno della funzione di calcolo progressivo nella calcolatrice.