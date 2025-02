Steam: arriva il chiarimento dovuto sui giochi ad accesso anticipato

La nota piattaforma di distribuzione di videogiochi conosciuta come Steam ha deciso di prendere posizione in merito a una pratica che per largo tempo si è diffusa in questo mondo, ma che sotto certi aspetti risulta controversa e poco apprezzata da parte della community, stiamo parlando dell’accesso anticipato sfruttato da alcuni sviluppatori durante il rilascio di alcuni titoli.

Perché non lo sapesse la pratica di accesso anticipato, consiste nel garantire l’accesso ad un videogioco agli utenti che decidono di attivarla con largo anticipo rispetto alla sua data di rilascio ufficiale, in sostanza si permette di sfruttare un videogioco prima dell’arrivo della versione 1.0, ciò permette agli sviluppatori di raccogliere opinioni e feedback in modo da modificare il titolo prima del suo rilascio globale, per poi massimizzare il profitto al massimo.

La controversia

Negli ultimi anni, però, gli sviluppatori hanno iniziato a sfruttare l’accesso anticipato a pagamento per poter monetizzare in anticipo il loro lavoro in modo poi da utilizzare tali risorse per poter completare lo sviluppo del videogioco e arrivare alla tanto agognata versione 1.0, ciò però, in molti casi ha portato al totale abbandono dello sviluppo del videogioco, il quale nei casi peggiori non ha mai raggiunto la prima versione stabile.

Ecco dunque che Steam ha deciso di scendere in campo in questo contesto e d’ora in avanti segnalerà se un eventuale videogioco si trova nella sua fase di accesso anticipato, indicando tra l’altro la versione corrente del titolo in questione e soprattutto la data dell’ultimo aggiornamento, ciò consentirà ovviamente di rendersi conto se si tratta di un progetto che ha un futuro e sul quale gli sviluppatori stanno lavorando o se questi ultimi una volta incassato l’introito derivato dall’accesso anticipato, hanno abbandonato lo sviluppo del progetto puntando su qualcos’altro.

Secondo l’azienda, questo consentirà agli utenti finali di investire le loro risorse economiche su titoli che hanno un futuro e non su videogiochi che dopo il loro rilascio vengono completamente abbandonati.