Amazon SPEZZA il prezzo di POCO X7: costa meno di 300 euro OGGI

Amazon ha sempre in serbo ottime opportunità di risparmio per gli utenti che vogliono avere il massimo, spendendo relativamente poco, come nel caso di Poco X7, uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia del proprio settore, pur comunque mettendo a disposizione specifiche tecniche di alto livello.

La scheda tecnica dello smartphone ha inizio con dimensioni che, considerato gli standard attuali, possiamo quasi considerare sotto la media, essendo di 162,33 x 74,42 x 8,4 millimetri, con un peso di 185 grammi. Il prodotto integra un display AMOLED di 6,67 pollici di diagonale, con densità di 446 ppi, un refresh rate di ben 120Hz (ottimo per limare i piccoli difetti del pannello), con protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore è il MediaTek Dimensity 7300 Ultra, octa-core con la sua frequenza di clock che raggiunge i 2,5GHz, ed allo stesso tempo completato da una configurazione che prevede GPU Mali-G615 MC2, oltre a 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Amazon abbassa il prezzo di Poco X7

Se volete essere sicuri di spendere pochissimo sull’acquisto di uno smartphone, ma non volete rinunciare minimamente alle specifiche tecniche, allora Poco X7 fa al caso vostro. La spesa che l’utente si ritrova a sostenere, per quanto riguarda la variante da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, corrisponde a 289 euro, con garanzia di 2 anni e no brand. Aprite questo link per l’acquisto.

E’ indubbio che, nonostante si stia parlando di uno smartphone relativamente economico, ma che allo stesso tempo sia in grado di garantire più che discrete prestazioni fotografiche, proprio grazie alla presenza, nella parte posteriore, di 3 sensori: un principale da 50 megapixel, che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel ed un effetto bokeh da 2 megapixel.