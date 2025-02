Microsoft Surface Laptop, che OFFERTA su AMAZON: il prezzo è IRRISORIO

Amazon è sempre pronta a riservare il massimo livello di risparmio per ogni singolo consumatore, con la promozione di questi giorni, infatti, è possibile pensare di acquistare il Microsoft Surface Laptop, riuscendo comunque a risparmiare un ingente quantitativo di denaro rispetto al listino originario, sempre parlando a tutti gli effetti di un notebook top di gamma.

Il prodotto in questione presenta un bellissimo display da 13,8 pollici di diagonale, completamente touchscreen ea colori, mantiene un livello elevato in termini di dettaglio, nitidezza e precisione dei colori, affidandosi allo stesso tempo al processore Qualcomm Snapdragon X Elite, che viene completato da una configurazione che prevede 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD. La versione che potete acquistare è la 7a edizione, ultimo modello attualmente disponibile in commercio.

Ricevete prodotti gratis, le migliori offerte Amazon, ed anche sconti imperdibili, direttamente sul vostro smartphone con questo canale Telegram dedicato.

Microsoft Surface Laptop: arriva lo sconto Amazon

Massimo livello di risparmio in questi giorni sull’acquisto di Microsoft Surface Laptop, il tablet dell’azienda americana viene proposto al pubblico con un risparmio importante, che abbassa ulteriormente l’asticella sotto i 1450 euro, quando in realtà negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso era stato di 1599 euro. Nel momento in cui il prodotto verrà poi aggiunto al carrello, è previsto uno sconto ulteriore del 6%, che verrà applicato in automatico al check-out. Se volete volete acquistare, collegatevi qui.

Una delle caratteristiche più importanti da notare e sottolineare di questo prodotto, è sicuramente il suo essere un Copilot+ PC, ciò gli permette di accedere senza problemi all’assistente con IA in versione accelerata, sfruttando Recall, ma anche trasformando ogni richiesta in realtà. La fotocamera, posta esattamente sopra il display, è potenziata dall’AI, per realizzare video e filmati estremamente nitidi, e dalla luminosità perfetta in ogni ambientazione o ambiente, anche molto bui e scuri.