Kena, offerte imperdibili a basso costo da 200 GB al mese

Continuano online le super offerte dedicate alla telefonia mobile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha leggermente modificato il suo attuale catalogo disponibile sul sito ufficiale. Qui sono ora disponibili all’attivazione numerose offerte e quella più a basso costo arriva già ad includere ogni mese ben 200 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito le offerte disponibili al momento.

Kena Mobile, offerte favolose a febbraio già da 200 GB al mese

In questi ultimi giorni è stato aggiornato il catalogo di offerte di rete mobile proposte dall’operatore telefonico virtuale Kena. Come già accennato in apertura, quest’ultimo ha da poco apportato alcune piccole modifiche a queste offerte, che le rendono ancora più interessanti e soprattutto ancora più convenienti.

Quella più a basso costo è l’offerta denominata Kena 5,99 200 Giga. Scegliendo il metodo di pagamento automatico Ricarica Automatica, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB per navigare in tranquillità. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo di 5,99 euro al mese con primo mese in omaggio.

C’è poi l’offerta denominata Kena 6,99 230 Giga. Anche in questo caso, con Ricarica Automatica sarà possibile sfruttare più traffico dati, pari a 230 GB. Anche qui rimangono disponibili minuti senza limiti e 200 sms. Il costo sarà pari a 6,99 euro con primo mese gratuito. Per chi vuole esagerare, c’è poi l’offerta Kena 7,99 250 Giga. Quest’ultima arriva ad includere fino a 250 GB e sempre minuti illimitati e 200 sms verso tutti i numeri. Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis. Ricordiamo che queste sono offerte di tipo operator attack. Per chi proviene da qualsiasi operatore, sono invece disponibili le offerte di rete mobile denominate Kena 11,99 200 Giga e Kena 12,99 250 Giga.