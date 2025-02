Cina e USA: dubbi sulle nuove politiche commerciali

Il recente annuncio dell’United States Postal Service (USPS), seguito da una repentina marcia indietro, rappresenta un valido esempio delle attuali tensioni commerciali. Nel giro di poche ore, si è passati da un blocco totale delle spedizioni provenienti da Cina e Hong Kong a una conferma che il servizio continuerà a operare normalmente. Anche se sono state implementate nuove regole doganali. Tale episodio evidenzia il delicato equilibrio che governa il commercio internazionale e il ruolo cruciale delle politiche doganali nel definirne i flussi tra Cina e Stati Uniti.

Cina: continuano i problemi riguardo le politiche commerciali

La decisione iniziale dell’USPS era stata apparentemente dettata dall’ordine esecutivo dell’amministrazione Trump. Quest’ultimo ha eliminato l’esenzione “de minimis“. Un sistema che fino ad allora aveva agevolato l’ingresso di pacchi di basso valore negli Stati Uniti senza dover affrontare dazi o imposte. La revoca di tale esenzione, combinata con un’imposta del 10% su tutti i beni dalla Cina, ha segnato un punto di svolta. Il cambiamento ha implicazioni profonde non solo per i consumatori statunitensi, ma anche per i giganti dell’e-commerce come Shein e Temu. Quest’ultimi, per tale motivo, si trovano costretti a rivedere i propri modelli di business.

Secondo dati recenti, più di un miliardo di pacchi ha attraversato le frontiere statunitensi sfruttando l’esenzione de minimis nel solo 2024. Tale meccanismo ha permesso di mantenere i costi bassi per i consumatori. Inoltre, ha sostenuto il boom delle piattaforme di e-commerce transnazionale. Allo stesso tempo, però, ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza, alla contraffazione e alla competizione sleale nei confronti delle aziende locali. Ora, con l’introduzione di controlli più stringenti, le spedizioni potrebbero subire ritardi significativi. Ciò con costi aggiuntivi che rischiano di ricadere sui consumatori. Tali cambiamenti, inoltre, potrebbero portare a un aumento dei prezzi e a una rivalutazione delle abitudini di consumo soprattutto quando si parla di prodotti dalla Cina . Tale eventualità sottolinea l’importanza di un commercio più responsabile e sostenibile.