Xiaomi, appaiono sul web altre novità sul 15 Ultra

Per quanto riguarda gli smartphone che avrà intenzione di realizzare Xiaomi, c’è il nuovo modello chiamato Xiaomi 15 Ultra. In questi giorni sono state trovate sul web delle informazioni più dettagliate del modello. Alcune hanno reso proprio l’ idea dell’ aspetto esteriore dello smartphone con nuove tecnologie introdotte. Questo dispositivo verrà presentato il 26 febbraio attraverso un evento che si terrà alle 12:00.

Il dispositivo in questione presenta delle novità che molti stanno aspettando tra cui l’ inserimento dei nuovi processori. Alcune delle caratteristiche sono state mostrate all’ interno di un video reperito online che mostra il retro dello Xiaomi 15 Ultra. In questo video appaiono le quattro telecamere posteriori a fianco del marchio Leica. Inoltre possiamo notare il LED in alto e il colore di sfondo del dispositivo che è un nero con rifinitura ruvida. Questo rispecchia un po’ le caratteristiche che già sono state annunciate, ma ovviamente viste realmente è tutta un’ altra cosa che a parole.

Xiaomi, ecco alcune delle caratteristiche del 15 Ultra

Il dispositivo presenta un display da 6,73″ LTPO e una piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Oltre a questo abbiamo una batteria da 6.000mAh con una ricarica cablata da 90W e una wireless da 50W. Per quanto riguarda le fotocamere troviamo una anteriore da 32MP OV32V, quattro posteriori da 50MP LYT900, 50MP tele IMX858, 200MP periscopica S5KHP9 e 50MP ultra grandangolare S5KJN5. In più troviamo una memoria RAM da 16GB e una di archiviazione interna da 512GB. Queste caratteristiche andranno a migliorare quelle funzioni che già sono state inserite all’ interno di esso. Ovviamente sono fondamentali per garantire quella qualità richiesta dal mercato globale.

Non ci resta altro da fare che aspettare al presentazione per poter constatare realmente queste caratteristiche e le funzioni inserite. Questo è uno dei tanti dispositivi che si troveranno in cima alle classifiche mondiali grazie alle loro capacità.