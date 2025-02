Extra 300 di CoopVoce: una nuova offerta con 300 giga e attivazione gratuita

Dal 6 febbraio 2025, CoopVoce ha rilanciato l’offerta Extra 300. Quest’ ultima mette a disposizione 300GB di traffico internet mobile, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali. Il tutto al costo di 9,90€ al mese. Una delle caratteristiche più interessanti è l’attivazione gratuita. Opzione valida sia per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero sia per chi è già cliente e desidera cambiare piano.

CoopVoce: attivazione, rinnovo e copertura di rete

La promo può essere attivata online o nei punti vendita Coop aderenti, con l’eccezione di quelli situati in Sicilia e Calabria. La promozione sarà disponibile fino al 5 marzo 2025. Extra 300 non è una novità assoluta per l’operatore. Essa infatti era già stata proposta in passato, ad esempio nell’ottobre 2024, ma con condizioni differenti. In quell’occasione, il primo mese era gratuito, ma l’attivazione aveva un costo. Ora, invece, si paga solo il primo mese di servizio. Con l’introduzione di questa offerta, CoopVoce ha deciso di interrompere la commercializzazione della precedente Evo 20, che costava 4,90€ al mese ma offriva un pacchetto più limitato.

Per attivare Extra 300, i nuovi iscritti possono scegliere diverse modalità. Tra cui la videoidentificazione o l’identificazione digitale tramite SPID, che è disponibile da luglio 2024. Ma non è tutto. Poiché CoopVoce offre anche le eSIM, le SIM digitali che eliminano la necessità di una scheda fisica. Chi preferisce può acquistare una Self SIM nei punti vendita Coop al prezzo di 9,90€. Una volta completata la portabilità, il cliente riceve un credito telefonico dello stesso valore, ottenendo così attivazione e primo mese gratuiti.

Credito e velocità di navigazione

Se il credito sulla scheda non è sufficiente per il rinnovo, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. Durante questo periodo, la navigazione internet viene bloccata, mentre chiamate e SMS vengono tariffati secondo il piano base.

Per evitare interruzioni, CoopVoce ha introdotto il servizio Rinnovo Facile. Il quale addebita automaticamente l’importo esatto nel giorno del rinnovo.

Per quanto riguarda la rete, i clienti CoopVoce utilizzano l’infrastruttura TIM in 2G e 4G, con velocità fino a 150Mbps in download. Da ottobre 2024 è iniziata la migrazione alla rete Vodafone. Mentre dal 2025 sarà disponibile anche la connessione 5G.