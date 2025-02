Bridgestone, nuovo simulatore di guida per pneumatici innovativi

L’azienda giapponese Bridgestone, produttrice di pneumatici, ha deciso di portare avanti un importante progetto che prevede l’ottimizzazione dello sviluppo virtuale degli pneumatici. Tutto ciò grazie all’utilizzo di nuove tecnologie. Non a caso, infatti, la giapponese ha annunciato di voler procedere con l’installazione di un nuovo simulatore di guida nei pressi del Centro di Ricerca e Sviluppo EMEA presente in Italia.

Oltre all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, sembrerebbe che l’azienda Bridgestone utilizzerà anche sistemi di intelligenza per il suo nuovo simulatore driver-in-the-loop (DiL). Di che cosa si tratta? Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi dalla stessa azienda nei giorni scorsi.

Bridgestone: al lavoro per un nuovo simulatore di guida

Tutti noi conosciamo Bridgestone come punto di riferimento per quanto riguarda gli pneumatici. Un’azienda che da anni porta avanti un importante lavoro per riuscire a soddisfare sempre di più le esigenze di un settore in crescita e sempre più ricco di proposte. La novità recentemente annunciata dall’azienda giapponese riguarda l’intenzione di installare un nuovo simulatore di guida presso il suo Centro di Ricerca e Sviluppo EMEA presente vicino Roma.

Secondo quanto diffuso, si tratterà di un investimento del tutto importante per un nuovo simulatore driver-in-the-loop (DiL) che darà agli esperti l’opportunità di migliorare lo sviluppo virtuale degli pneumatici. Non mancherà, inoltre, l’utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale per integrare le simulazioni di pneumatici e veicoli.

L’obiettivo dell’azienda è certamente quello di ottimizzare i tempi di lancio degli pneumatici ma non solo. Tra gli scopi Bridgestone anche quello di realizzare i suoi pneumatici tenendo in considerazione la sostenibilità. L’azienda fa sapere che il simulatore dovrebbe entrare in funzione entro la fine del 2025.

In merito al progetto non sono mancate le parole dello stesso Chief Technology Officer Bridgestone West, Emilio Tiberio, che ha dichiarato come l’investimento sia una pietra miliare importante dal momento che si sta costruendo un ecosistema completo per la previsione accurata delle prestazioni dei pneumatici nel mondo virtuale.