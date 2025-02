Lyca Mobile: solo 5,99 euro al mese per questa super promo con il 5G

Sono i gestori virtuali ad avere in mano il modo della telefonia mobile negli ultimi tempi. Lo dimostrano anche nomi apparentemente nuovi ma che navigano in quest’ambito ormai da tempo tempo come ad esempio quello di Lyca Mobile. Le sue offerte sono sempre piene di quantità ma soprattutto di contenuti, ciò che desiderano gli utenti.

Lyca Mobile ha annunciato una promozione particolarmente interessante per chi cerca una tariffa conveniente e con tanti giga. Al costo di 5,99€ al mese, questa offerta garantisce 150 GB in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. La vera novità, però, sta nel fatto che chi attiva la promo ottiene due mesi di servizio in omaggio, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Lyca Mobile costa poco ed offre il meglio per tutti

A differenza di molte promozioni riservate a chi proviene da specifici operatori, questa offerta di Lyca Mobile è aperta a tutti. Chiunque può attivarla, sia chi ha già un numero attivo con un altro gestore sia chi desidera un nuovo numero. Un vantaggio non da poco, considerando che molte offerte low-cost spesso impongono vincoli sugli operatori di provenienza.

Nessun costo nascosto e c’è anche il 5G incluso

Un altro aspetto positivo di questa promozione è che il 5G è incluso nel prezzo, senza costi extra. Questo significa poter navigare alla massima velocità disponibile, ovviamente a patto di trovarsi in un’area coperta dalla rete e di avere un dispositivo compatibile. Inoltre, il prezzo di 5,99€ al mese è garantito per sempre, senza aumenti dopo pochi mesi come accade con altre offerte simili.

È davvero semplice portare a casa un’offerta del genere anche in virtù della sua attivazione che avviene direttamente dal sito ma anche tramite i punti vendita. Due mesi gratis con un’offerta di questo genere garantiscono agli utenti un regalo ma anche l’opportunità di fare una prova: si potrà infatti abbandonare senza pagare alcuna penale eventualmente il servizio non dovesse piacere.