Honor MagicPad 2: spesa IRRISORIA su Amazon, il prezzo è BASSO

Amazon riserva una nuova opportunità ed occasione di risparmio per gli utenti che vogliono acquistare un nuovo tablet, infatti è disponibile Honor MagicPad 2, un dispositivo di ottima qualità generale, che va a costare oggi solamente 469 euro, grazie ad una combo di promozioni.

La prima cosa che notiamo sono appunto specifiche tecniche di ottima qualità, che partono dall’ampissimo display da 12,3 pollici di diagonale, un AMOLED con refresh rate di 144Hz e risoluzione molto elevata, alle cui spalle opera il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, top di gamma delle precedenti generazioni, capace di muovere una configurazione che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Andate subito sul canale Telegram con le migliori offerte Amazon, dove potrete scoprire i codici sconto gratis in esclusiva assoluta, oltre a tanti prezzi bassi.

Honor MagicPad 2: lo sconto Amazon è da urlo

L’occasione per acquistare l’Honor MagicPad 2 a prezzo scontato è davvero troppo ghiotta per fare finta di niente, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a non dover più pagare i 599 euro previsti di base di listino, grazie ad una importante promozione di Amazon che abbassa la spesa sino a 499 euro. A questo punto entra in gioco uno sconto ulteriore, un coupon che deve essere applicato direttamente in pagina, del valore di 30 euro, che riduce il prezzo sino a raggiungere i 469 euro previsti in finale. Eccovi il link per l’acquisto.

Il sistema operativo è Android 14, con pochissima personalizzazione software, così l’utente può effettivamente godere di esperienza molto simile ad Android stock. La batteria, date anche le dimensioni elevate del prodotto, è da 10’050 mAh, offre una più che discreta autonomia, che si estende per alcuni giorni di utilizzo. Se ve lo steste domandando, a differenza di quanto si potrebbe effettivamente pensare, sono presenti i servizi Google, con tutte le applicazioni dell’azienda di Mountain View a disposizione dell’utente stesso.