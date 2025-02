Oppo Reno12 FS: promozione ASSURDA su Amazon con sconto pazzo

Il prezzo di vendita di Oppo Reno 12FS è decisamente più basso di quanto avreste mai immaginato in questi giorni, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione dei consumatori che vogliono il massimo risparmio con il minimo sforzo, godendo al solito ottime prestazioni generali sotto ogni punto di vista.

Lo smartphone integra un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, con rapporto schermo/superficie del 92,2%, 394 ppi, tutto con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, per una maggiore fluidità in fase di utilizzo, tecnologia AMOLED 2,5D, per colori estremamente precisi, oltre ad una luminosità massima di 600 nits, oltre ad un touch sampling rate di 240Hz. Il processore è un MediaTek 6300 5G, con frequenza di clock fissata al massimo a 2,4Ghz, che viene affiancato da una configurazione che prevede un massimo di 512GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2TB), oltre ad una RAM di 12GB (espandibile a sua volta, ma solo virtualmente).

Oppo Reno12 FS: sconto mai visto su Amazon

Oggi gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno dei migliori sconti di sempre, con l’acquisto di Oppo Reno12 FS, che infatti non costa più i 309 euro previsti in origine di listino, ma la spesa che sarà da sostenere scende a circa 265 euro, con un risparmio quindi del 14%. Il modello in questione è sempre no brand con alle spalle la solita garanzia legale della durata di 2 anni, dalla data di ricezione del prodotto al vostro domicilio. Effettuate l’ordine a questo link.

La batteria è un componente da 5000mAh, più che sufficiente per riuscire ad utilizzare il prodotto per qualche giorno, approfittando anche della ricarica rapida a 45W, con un tempo di ricarica totale di 69 minuti (dallo 0 al 100%).