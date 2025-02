Le offerte 1Mobile prorogate fino a febbraio 2025: accesso a 5G e 4G da 2,50€

L’operatore virtuale 1Mobile ha annunciato la proroga delle sue offerte mobili per tutto il mese di febbraio 2025. Confermando così la sua strategia di tariffe competitive, a partire da soli 2,50€ al mese. Le promozioni in corso includono pacchetti che offrono sia la connessione 4G che il 5G. In modo da rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla velocità di navigazione.

Le soluzioni principali comprendono opzioni come Speed 5G 150 Limited Edition e Speed5G 200 LimitedEdition. Le quali garantiscono rispettivamente 150GB e 200GB di traffico dati mensile in 5G. Oltre a minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Queste tariffe sono attivabili sia da nuovi numeri che tramite portabilità da altri operatori, con il primo mese a prezzo scontato. Per entrambe le offerte, l’attivazione è gratuita in portabilità. Mentre chi attiva un nuovo numero dovrà pagare una quota simbolica.

1Mobile: tutti i servizi e i vantaggi inclusi

Oltre ai pacchetti dedicati al 5G, l’operatore ha proposto anche l’offerta Flash 120 Limited Edition. Quest’ ultima include 120GB di traffico dati 4G al mese, sempre con minuti e SMS illimitati. Il costo di questa promo è di 5,99€ al mese, con l’attivazione gratuita in portabilità. Per chi cerca una connessione più economica, vi è anche l’opzione 1Mobile XConnect. Essa garantisce 1GB di traffico dati mensile al costo di soli 2,50€ al mese, ideale per dispositivi IoT come antifurti e termostati.

La proroga delle offerte non si limita solo a quelle dedicate al 5G, ma include anche l’iniziativa Porta un Amico. Tale progetto consente ai clienti di guadagnare una ricarica gratuita invitando nuovi utenti a passare a 1Mobile. Il vantaggio dell’invito è valido fino a un massimo di tre volte, ma, al momento, la data di scadenza non è ancora stata definita. 1Mobile ha anche confermato la sua presenza al Festival di Sanremo 2025. In cui sarà possibile visitare lo stand dell’operatore per ricevere gadget e scoprire nuove offerte.

Insomma, con una varietà di piani di abbonamento disponibili, il gestore continua a puntare su tariffe vantaggiose e sulla possibilità di accedere alla rete 5G a prezzi competitivi. Tutto ciò contribuisce a rendere 1Mobile una scelta interessante per chi cerca una connessione affidabile a costi contenuti, senza rinunciare alla qualità.