Cloudflare e Adobe uniti contro i falsi digitali: ecco come

Cloudflare ha deciso di affrontare uno dei problemi più attuali del mondo digitale: distinguere un’immagine autentica da una creata o modificata con l’intelligenza artificiale. Con l’AI sempre più avanzata, diventa complicato capire cosa sia reale e cosa no, anche per chi ha un occhio esperto. Per questo, la società americana, specializzata in servizi di hosting e sicurezza informatica, ha annunciato l’integrazione di Content Credentials, un sistema pensato per garantire trasparenza e tracciabilità ai contenuti visivi.

Cloudflare introduce Content Credentials

L’idea alla base di questa tecnologia è piuttosto semplice: applicare metadati digitali a immagini e video, in modo da tracciare la loro origine e ogni eventuale modifica. In pratica, una sorta di “firma digitale” che consente di risalire a chi ha creato il contenuto, se è stato modificato e da chi. Questo strumento può rivelarsi fondamentale in un’epoca in cui foto e video vengono manipolati con facilità e in cui distinguere il vero dal falso diventa sempre più difficile.

Content Credentials è nato nel 2019 all’interno della Content Authenticity Initiative, una comunità intersettoriale fondata da Adobe. Nel progetto sono coinvolte aziende di rilievo come Microsoft, Nvidia, Getty Images e Shutterstock, oltre a produttori di fotocamere come Canon e Leica. Anche importanti testate giornalistiche, tra cui la BBC e il Wall Street Journal, hanno aderito all’iniziativa, consapevoli dell’importanza di garantire l’integrità dell’informazione visiva. Ora si aggiunge Cloudflare, un passo significativo considerando che l’azienda gestisce una fetta importante del traffico internet globale.

Il sistema è già disponibile per chi utilizza Cloudflare e Cloudflare Images. Per verificare l’autenticità di un’immagine, basta uno strumento come il Web Content Authenticity di Adobe o, più semplicemente, un’estensione per Chrome.

Alla base della tecnologia ci sono standard open source sviluppati dalla Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), che punta a tutelare la proprietà intellettuale e a offrire strumenti concreti per distinguere ciò che è reale da ciò che è stato manipolato. In un panorama digitale in cui la fiducia è sempre più fragile, strumenti come questo potrebbero fare la differenza nel preservare l’autenticità delle immagini online.