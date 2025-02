X: partono nuove cause legali

La situazione di X continua a complicarsi. Ciò a causa di una serie di conteziosi legali che l’azienda acquisita da Elon Musk sta presentando contro altre società. Quest’ultime vengono accusate di aver interrotto gli investimenti pubblicitari sulla piattaforma. Secondo Musk si tratterebbe di un boicottaggio organizzato e illegale. Ciò sarebbe stato orchestrato da associazioni di categoria. Per X, si tratta di una lotta per difendere non solo il proprio modello di business, ma anche la visione di libertà d’espressione posta al centro della piattaforma.

X da inizio a nuova cause legali

La vicenda ha preso il via nell’agosto 2024. Data in cui X ha avviato una causa contro la World Federation of Advertisers. Quest’ultima è stata accusata di utilizzare la Global Alliance of Responsible Media come strumento per penalizzare altre piattaforme sulla base di standard arbitrari di moderazione. Secondo l’azienda di Musk, quest’ultimi sarebbero stati definiti senza alcuna trasparenza. Gli standard in questione verrebbero utilizzati per giustificare decisioni di boicottaggio contro X. Le conseguenze per la piattaforma sono state devastanti. Negli ultimi anni, decine di grandi aziende hanno smesso di investire su X, preferendo spostare i loro budget pubblicitari verso piattaforme considerate “più sicure”.

L’amministratore delegato di X, Linda Yaccarino, ha descritto tale azione legale come una necessità per proteggere il futuro della piattaforma. La sua posizione riflette una frustrazione crescente verso le dinamiche dell’industria pubblicitaria. Quest’ultime sembrano privilegiare piattaforme più grandi o percepite come più conformi agli standard internazionali. X sostiene che il boicottaggio abbia avuto effetti diretti sui prezzi della pubblicità sulla piattaforma. Ora molto più bassi rispetto ai concorrenti.

Al centro del dibattito, però, c’è una questione più ampia. Ovvero, la libertà delle aziende di scegliere dove pubblicizzare i propri prodotti. Inoltre, viene fatto riferimento alla possibilità per una piattaforma come X di operare senza conformarsi a standard imposti da terzi.