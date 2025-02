Lynx: il robot che sfida ogni terreno

Deep Robotics ha presentato ufficialmente Lynx. Un robot quadrupede progettato per rivoluzionare gli standard della mobilità nel settore della robotica avanzata. A renderlo unico è la combinazione tra arti articolati e ruote motorizzate.

Una soluzione che gli permette di adattarsi in tempo reale a qualsiasi superficie. Quando il terreno è regolare, Lynx sfrutta le sue ruote per muoversi con velocità ed efficienza. Davanti a ostacoli complessi, invece, può bloccare le ruote e trasformarsi in un robot capace di arrampicarsi e attraversare terreni difficili.

Lynx: tecnologia avanzata e prestazioni sorprendenti

Questa tecnologia lo distingue da altri modelli già noti. Come ad esempio gli Spot di Boston Dynamics o Go2-W di Unitree, che si affidano unicamente alla camminata. Lynx, invece, può alternare diverse modalità di movimento per affrontare qualsiasi sfida. Le dimostrazioni dal vivo hanno mostrato le sue capacità straordinarie.

Il robot infatti può saltare oltre corsi d’acqua, mantenere l’equilibrio su superfici scivolose e persino eseguire capriole a 360 gradi. Grazie a queste prestazioni, riesce quindi a presentarsi come lo strumento ideale per operazioni di ispezione, soccorso e sorveglianza in ambienti ostili.

Dal punto di vista tecnico, Lynx si presenta con dimensioni compatte di 80x50x60cm e un peso di 30kg. È in grado di trasportare fino a 12kg di carico e raggiungere una velocità massima di 18km/h. L’autonomia arriva a 15km. Ciò grazie a un sistema di batterie dual-swap che garantisce tre ore di funzionamento continuo.

La resistenza agli agenti atmosferici è certificata IP54, con un intervallo di temperatura operativa che va da 0°C a 40°C. Ma ciò che rende davvero avanzato Lynx è la sua piattaforma AI+. Trattasi di un sistema intelligente che consente personalizzazioni per ogni esigenza professionale. La dotazione include una telecamera frontale grandangolare in 1080p, connettività Wi-Fi e GPS. Tutti strumenti che migliorano la navigazione autonoma e il controllo remoto.

Con un prezzo di 17.500€, Lynx si posiziona in una fascia premium. Accessibile soprattutto a enti e aziende che necessitano di una soluzione versatile per ispezioni e sorveglianza. Insomma, il mercato della robotica è in continua evoluzione. Lynx rappresenta quindi uno dei progetti più ambiziosi per il futuro della mobilità autonoma