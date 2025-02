Google Foto per il web introduce il tema scuro: ecco come attivarlo

Il colosso di Mountain View ha aggiornato la versione web di Google Foto, introducendo ufficialmente il tema scuro. Questa opzione, già presente nelle app per dispositivi mobili, ora è disponibile anche su desktop, offrendo agli utenti un’interfaccia più confortevole per la visualizzazione delle immagini in ambienti poco illuminati.

Un aggiornamento atteso per la versione web di Google Foto

La modalità scura è diventata uno standard per molte applicazioni Google, migliorando l’esperienza utente e riducendo l’affaticamento visivo. Google Foto per dispositivi mobili ha introdotto questa funzionalità da tempo, ma la sua assenza nella versione web era un limite per chi utilizza il servizio su PC.

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono finalmente passare dal tema chiaro al tema scuro direttamente dalle impostazioni del sito. La modifica riguarda tutta l’interfaccia, compreso lo sfondo della galleria, i menu e gli strumenti di modifica.

Per attivare il tema scuro su Google Foto nella versione web, gli utenti devono:

Aprire Google Foto su un browser desktop;

Accedere al menu delle impostazioni;

Selezionare la voce Aspetto e scegliere l’opzione Scuro.

Se l’utente ha impostato il tema scuro come predefinito nel sistema operativo, il sistema si adatterà automaticamente senza bisogno di configurazioni manuali.

Oltre a rendere l’esperienza di navigazione più riposante per gli occhi, il tema scuro aiuta a ridurre il consumo energetico, soprattutto sui display OLED. BigG ha già implementato questa funzionalità in molte delle sue applicazioni, e l’integrazione su Google Foto per il web rappresenta un ulteriore passo verso un’interfaccia uniforme tra dispositivi mobili e desktop.

Sebbene l’aggiornamento migliori la fruibilità di Google Foto su desktop, non introduce nuove funzionalità per l’organizzazione o la modifica delle immagini. Tuttavia, Google potrebbe presto implementare altre novità, come strumenti di gestione avanzata per gli album o nuove opzioni di editing basate su intelligenza artificiale. L’aggiornamento potrebbe anticipare ulteriori innovazioni nella gestione delle immagini online.