Galaxy S25 Plus: confermati miglioramenti nella riparabilità

Il Samsung Galaxy S25 Plus è stato da poco smontato dal canale PBKReviews. Da qui i dettagli che sono stati rilevati circa la sua progettazione interna sembrano essere davvero interessanti. Il dispositivo mantiene un design molto simile a quello della generazione precedente, con poche modifiche visibili all’esterno. All’interno però, come detto, emergono alcune migliorie, soprattutto per quanto riguarda la riparabilità.

Galaxy S25 Plus: una batteria più facile da sostituire

L’apertura dello smartphone avviene rimuovendo la cover posteriore. Un’operazione che richiede di riscaldare l’adesivo per facilitarne il distacco. Una volta dentro, la struttura è composta da un mix di viti e connettori a incastro. Dunque senza particolari sorprese rispetto ai modelli precedenti. Tra le novità più rilevanti si nota un lieve ingrandimento della vapor chamber. La quale migliora la dissipazione del calore generato dal potente processore Snapdragon 8 Elite.

Questa scelta progettuale sembra mirata a garantire prestazioni elevate senza compromettere la stabilità termica del device. Nonostante l’hardware avanzato, Samsung ha mantenuto un’attenzione particolare alla riparabilità, ottenendo un risultato positivo durante il test di smontaggio.

Come rimuovere la batteria

Uno degli aspetti più apprezzati di questa nuova generazione è la semplificazione della rimozione della batteria. Nei modelli precedenti, infatti, questo componente era spesso incollato al telaio. Rendendo così la sostituzione complessa e rischiosa per chiunque non fosse esperto. Con il Galaxy S25 Plus, invece, Samsung ha introdotto un sistema di linguette che facilita l’estrazione della batteria senza effettuare eccessivi sforzi.

Il design prevede una linguetta per ogni lato esposto, consentendo di scegliere il punto di leva più comodo. Tale soluzione rappresenta un netto miglioramento rispetto ad alcune tecniche meno efficaci adottate in passato. Anche se comunque non raggiunge ancora la sofisticazione del sistema “elettrificato” proposto da Apple. Insomma, nel complesso, il GalaxyS25 Plus ottiene un punteggio di riparabilità di 9 su 10. Dimostrando che è possibile combinare prestazioni di alto livello con una progettazione più accessibile alla manutenzione.