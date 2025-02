Il robot aspirapolvere è uno strumento divenuto con il tempo fondamentale all’interno delle nostre abitazioni, per questo motivo al giorno d’oggi sul mercato si possono trovare numerose varianti appartenenti alle più svariate fasce di prezzo. Una promozione molto interessante va a toccare il Narwal Freo X Plus, un robot aspirapolvere, con funzione di lavapavimenti, che può raggiungere una potenza di aspirazione di 7800 Pa.

All’interno della confezione, a differenza di altri modelli più costosi, non è possibile trovare una base di svuotamento automatica, ma solo la base cui collegare il dispositivo per la ricarica stessa, sarà compito dell’utilizzatore svuotare alla bisogna il contenitore della polvere. Uno dei suoi plus maggiori è sicuramente la presenza della cosiddetta spazzola zero grovigli, ciò le permette di non raccogliere i capelli, o meglio di evitare che vadano ad attorciarglisi intorno.

Ricevete sul vostro smartphone i codici sconto Amazon gratis con le offerte esclusive, i prezzi più bassi e tanti regali, solo iscrivendovi a questo canale Telegram dedicato.

Narwal Freo X Plus: uno sconto mai visto prima

La promozione che Amazon ha deciso di attivare va a coinvolgere, come anticipato, il Narwal Freo X Plus, un robot aspirapolvere che di base costerebbe 399 euro, ma che proprio in questi giorni l’azienda è stata in grado di abbassare la spesa finale da sostenere, sino a raggiungere un valore di soli 239 euro. La spedizione è diretta al vostro domicilio, senza vincoli particolari, è completamente gratuita, solo collegandovi a questo link.

Il prodotto può facilmente essere controllato da remoto tramite l’ausilio dell’applicazione mobile dedicata, compatibile sia con iOS che con Android. La sua colorazione bianca gli permette di distinguersi da altri modelli dello stesso tipo, la navigazione LiDAR è ottima nella maggior parte degli ambienti, anche quelli pieni di ostacoli che potrebbe riscontrare nella sua navigazione effettiva (riuscendo comunque ad evitarli senza troppi pensieri).