Se avete bisogno di cambiare promozione sul vostro numero di cellulare e non sapete proprio quale scegliere sicuramente la cosa migliore da fare è passare al vaglio tutti i vari cataloghi di offerte attualmente disponibili sul mercato, in Italia tantissimi provider telefonici offrono ogni giorno numerose possibilità caratterizzate da tantissimi gigabyte di traffico dati abbinati a minuti ed SMS verso tutti, un nome però di tutto rilievo che sicuramente merita la vostra attenzione è quello di Fastweb che da sempre garantisce ai propri clienti un servizio ineccepibile caratterizzato da prestazioni super e un efficienza davvero senza paragoni.

Se avete dunque bisogno di una promozione che garantisca tutto il necessario con tantissimi giga e anche la connettività 5G sicuramente quella presente sul sito ufficiale di Fastweb è quella che fa per voi, scopriamo insieme che cosa offre.

Tanti giga con il 5G

la promozione di cui parliamo oggi vi garantisce a soli 9,95 € al mese la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti, la promo include anche 100 SMS e ha un costo di attivazione legato alla Sim di 10 €, come se non bastasse potete scegliere se utilizzare una Sim fisica oppure attivare una eSIM, in tal modo potrete attivare istantaneamente la vostra nuova Sim e il passaggio a Fastweb sarà praticamente immediato, per farlo e basterà infatti recarvi sul sito ufficiale del provider vestito di giallo ed effettuare l’accesso tramite le credenziali autenticate SPID.

Allo stato attuale si tratta di una delle promozioni tra le più convenienti disponibili sul mercato, dal momento che offri il 5G ad un prezzo decisamente accessibile cosa che poche operatori attualmente fanno all’interno del mercato italiano, come se non bastasse la rete Internet di Fastweb è una delle più veloci attualmente presenti sul suolo italiano, ulteriori incentivo per puntare sull’operatore tinto di giallo.