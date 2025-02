Google ha annunciato di aver bloccato oltre 2,28 milioni di app sospette sul Play Store nel 2024, rafforzando i controlli per contrastare la diffusione di software malevolo e proteggere gli utenti da sviluppatori disonesti. Questo dato conferma l’impegno di Google nella lotta alle minacce digitali, in un anno in cui la sicurezza delle app mobile è diventata una priorità assoluta.

Un incremento delle app rimosse rispetto al 2023

Il numero di app bloccate nel 2024 è significativamente superiore rispetto agli anni precedenti, dimostrando come Google stia intensificando i controlli per individuare app pericolose, fraudolente o dannose. Tra le principali categorie di software rimosso, figurano applicazioni che violavano le politiche sulla privacy, raccoglievano dati sensibili senza autorizzazione o distribuivano malware e spyware.

L’incremento delle app sospette eliminate è anche il risultato di un rafforzamento delle misure di sicurezza, tra cui un processo di revisione più rigoroso per gli sviluppatori e strumenti avanzati basati su intelligenza artificiale per individuare rapidamente le minacce.

Google ha anche confermato di aver bloccato 333.000 account di sviluppatori che cercavano di aggirare le regole del Play Store per distribuire app dannose. Questo dato sottolinea l’adozione di una strategia più aggressiva per fermare gli sviluppatori recidivi, impedendo loro di creare nuovi account e pubblicare altre app pericolose.

L’azienda ha introdotto nuove politiche di verifica degli sviluppatori, richiedendo più informazioni durante il processo di registrazione e monitorando attivamente il comportamento degli account già attivi.

Per migliorare la sicurezza del Play Store, il colosso di Mountain View ha potenziato i suoi strumenti di machine learning e intelligenza artificiale, permettendo una rilevazione più rapida ed efficace delle app sospette. Questo approccio consente di analizzare milioni di app in tempo reale, identificando pattern sospetti e comportamenti anomali prima ancora che un’app venga scaricata dagli utenti.

L’implementazione di Google Play Protect, il sistema di sicurezza integrato di Android, ha inoltre rafforzato la protezione degli utenti, avvisandoli preventivamente nel caso in cui un’app mostrasse attività potenzialmente pericolose.