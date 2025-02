Febbraio si preannuncia un mese ricco di emozioni per gli appassionati di film e serie tv. Prime Video, infatti, si prepara a presentare una serie di novità che spaziano tra generi diversi. Le nuove uscite che promettono di conquistare il pubblico. Dal 27 febbraio torna uno dei format comici più amati d’Italia. Si tratta della quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Nella nuova edizione, i giudici Elio, Katia Follesa e Lillo Petrolo si riuniranno a Mago Forest. Ogni puntata vedrà anche la partecipazione di quattro guest star.

Prime Video: le nuove aggiunte in catalogo

Dal 20 febbraio, Jack Reacher ritorna in una nuova stagione della serie basata sui romanzi di Lee Child. In La vittima designata (Persuader), Reacher si ritroverà coinvolto in un’operazione sotto copertura. Il cui scopo è salvare un agente della DEA in grave pericolo. I primi tre disponibili arriveranno su Prime Video dal 20 febbraio. Seguiti da uno ogni giovedì. A partire dal 6 febbraio, arriva su Prime Invincible. La serie animata ritorna con nuovi episodi, portando il giovane Mark Grayson a fare i conti con un destino che lo spingerà a confrontarsi con le sfide più dure. I primi tre episodi saranno disponibili subito. Mentre i successivi arriveranno ogni giovedì.

Dal 13 febbraio arriva Broken Rage. È la storia di un sicario intrappolato tra polizia e Yakuza. Un thriller che gioca su più livelli emotivi e narrativi, tenendo il pubblico sulle spine. Dal 27 febbraio, I ragazzi della Nickel, basato sul romanzo vincitore del Pulitzer di Colson Whitehead, racconta l’amicizia tra due giovani afroamericani. Un film drammatico e toccante che esplora temi di resistenza e speranza in un contesto oppressivo.

Su Prime Video, dal 13 febbraio, arriva È colpa mia. Racconta la storia di Noah, una ragazza diciottenne che si trasferisce a Londra con la madre e il suo nuovo compagno William. Tra attrazioni proibite e segreti che riaffiorano, Noah dovrà affrontare non solo il suo passato familiare turbolento. Ma anche una storia d’amore che sembra destinata a essere complicata. Queste sono solo alcune delle novità proposte da Prime per rendere indimenticabile l’esperienza dei suoi utenti.