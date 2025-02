Nel corso degli anni, la nota app di messaggistica istantanea WhatsApp si è arricchita negli anni con tantissime novità di rilievo. A quanto pare, però, sembra che ci siano ancora delle novità succulente. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, la nota app potrebbe presto introdurre addirittura una terza spunta blu. Quest’ultima dovrebbe avere delle funzionalità volte a migliorare ulteriormente la privacy degli utenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WhatsApp, molto presto potrebbero arrivare tre spunte blu

A quanto pare vedremo arrivare molto presto una novità di rilievo su WhatsApp. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che a breve la nota app di messaggistica istantanea vedrà arrivare addirittura una terza spunta blu. Nel corso degli anni, abbiamo visto dapprima l’introduzione di una doppia spunta grigia che segnalava l’invio e la ricezione del messaggio. Dopo di che, abbiamo visto diventare questa doppia spunta di colore blu, ad indicare la visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

Ora, però, sembra che verrà dunque introdotta una terza spunta blu. Come già detto, quest’ultima servirà per migliorare ancora di più la privacy degli utenti. Questa terza spunta blu andrebbe ad indicare agli utenti che il destinatario ha effettuato uno screenshot del messaggio appena inviato. Se sarà effettivamente introdotta, si tratterà di una feature molto utile per gli utenti dal punto di vista della privacy dei propri contenuti.

Fino ad ora, infatti, chiunque ha la possibilità di effettuare uno screeshot di una qualsiasi chat su WhatsApp e ognuno è libero di conservare questo screenshot, inviarlo o addirittura pubblicarlo in rete. Per il momento, comunque, sembra che si tratti ancora di una funzionalità in fase si test. Sembra infatti che questa feature sia al momento disponibile soltanto per gli utenti che hanno installato la versione beta di WhatsApp. Una volta verificata la sua efficacia, è molto probabile che questa terza spunta blu sarà effettivamente introdotta ufficialmente sulla versione stabile dell’applicazione.