Il mercato degli smartphone di fascia medio-alta sta per accogliere un nuovo protagonista. Si tratte del dispositivo Vivo V50. Dopo il recente arrivo in Italia del flagship Vivo X200 Pro, l’attenzione si sposta ora su tale dispositivo. Quest’ultimo sembra destinato a conquistare il pubblico globale, grazie a un mix di design raffinato e specifiche tecniche di livello. Secondo le ultime indiscrezioni, il Vivo V50 non sarebbe altro che la versione internazionale del Vivo S20. Già lanciato in Cina alla fine del 2024.

Arriva sul mercato il Vivo V50: ecco i dettagli

Il primo render del dispositivo, condiviso dal noto leaker Yogesh Brar, mostra un design che richiama in tutto e per tutto quello del modello S20. Ciò con una scocca elegante e una nuova colorazione denominata Rose Red. Caratteristica interessante del dispositivo è il suo schermo. Si tratta di un pannello curvo su tutti e quattro i lati. Una caratteristica tipica dei modelli premium e già vista sul top di gamma Vivo X200 Pro. Un altro elemento distintivo è, invece, la sua batteria. Si parla di una capacità di 6.000 mAh. Un valore impressionante considerando che il Vivo V50 dovrebbe essere tra i telefoni più sottili della sua categoria.

Per il comparto fotografico, il Vivo V50 sarà equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore. Quest’ultima è composta da un sensore principale da 50 MP e un ultra grandangolare da 8 MP. Offrendo così un’esperienza fotografica di alta qualità. E non è tutto. Lo smartphone avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Quest’ultimo garantirà prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimizzata.

Restano ancora alcuni interrogativi, come la data di lancio ufficiale e il prezzo. Il Vivo V40 in Italia è stato venduto con un prezzo di 599 euro. Considerando ciò è possibile ipotizzare che anche il nuovo modello si posizionerà su una fascia simile. Si tratta però solo di supposizioni. Sarà necessario attendere ulteriori conferme da Vivo per conoscere maggiori dettagli sul nuovo dispositivo.