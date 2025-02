Amazon ha lanciato in questi giorni una interessante promozione con la quale propone al consumatore il massimo risparmio possibile sull’acquisto di alcuni prodotti decisamente interessanti, come le Amazon Fire TV di seconda generazione, stiamo parlando di smart TV in tutto e per tutto, che solo in questi giorni costano davvero molto poco.

L’utente che decide di effettuare l’acquisto, deve prima di tutto sapere che stiamo parlando di prodotti con diagonale da 32 pollici, il pannello è un IPS LCD con risoluzione massima in HD, che integra nativamente Amazon Alexa, così da garantire sin da subito il controllo con la voce, ma allo stesso tempo offre la possibilità di accedere ad una serie di contenuti esclusivi, come ad esempio le più richieste e quotate applicazioni di streaming, tra cui Amazon Prime Video, ma anche Netflix e non solo.

Scoprite i codici sconto Amazon gratis che potete avere solo con il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, ed anche i prezzi più bassi in esclusiva.

Amazon: la promozione è folle sulle Fire TV

In questi primi giorni del mese di Febbraio Amazon ha deciso di attivare una promozione davvero più unica che rara, capace di scontare i migliori prodotti della serie Amazon Fire TV, come nel caso del modello descritto nel nostro articolo, il quale non avrà più il suo listino di 299 euro, ma scenderà fino a soli 119,99 euro (con uno sconto del 60% rispetto al listino). Ordinatelo al seguente link.

Le tecnologie cui gli utenti possono accedere sono indiscutibilmente tra le migliori in circolazione, annoveriamo giustappunto HDR10, HLG e Dolby Digital Audio, senza dimenticarsi comunque di tutto ciò che è possibile fare con l’ausilio di Amazon Alexa e dei suoi comandi vocali. Gli ingressi posteriori coprono tutte le porte classiche, tra cui troviamo sicuramente l’HDMI ARC per audio anche di qualità, e non solo video di alto livello.