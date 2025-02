Attira l’attenzione di tutti l’ufficialità di una nuova vettura della casa automobilistica di Monaco di Baviera. Stiamo parlando della tanto attesa station wagon sportiva BMW M3 CS Touging. Ancora una volta il costruttore tedesco è in grado di portare sul mercato un modello che si contraddistingue grazie ad una serie di caratteristiche tecniche e ad un design curato nei minimi dettagli.

Parliamo di un nuovo modello della casa automobilistica BMW che però viene offerto al pubblico in edizione limitata. Non passa di certo inosservata questa nuova station wagon con tanta potenza ed un look aggressivo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli della M3 CS Touring.

BMW M3 CS Touring: i dettagli della nuova station wagon

La casa automobilistica di Monaco di Baviera porta al debutto la nuova station wagon sportiva dopo tanta attesa. Ci troviamo davanti ad un modello che si contraddistingue grazie a tanta potenza. Dal punto di vista della meccanica, infatti, la M3 CS Touring conta sul 6 cilindri biturbo di 3 litri di cilindrata della M3 Touring.

La potenza ha raggiunto i 550 CV grazie all’aumento della pressione massima di sovralimentazione dei due turbocompressori. Inoltre, il motore è in grado di erogare una coppia massima di 650 Nm. Altrettanto ottimali le prestazioni considerando che la vettura è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 11,7 secondi. Per quanto riguarda, invece, la velocità massima si parla di un limite di 300 km/h. Non manca un un cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic e la trazione integrale M xDrive.

Il look più aggressivo viene certamente mostrato grazie ad alcuni cambiamenti effettuati dal costruttore, come la griglia a doppio rene BMW M senza cornice presente sul frontale.

Le consegne sono disponibili per i clienti di Europa, Australia, Giappone, Corea del Sud e a marzo 2025 sarà dato il via in altri mercati.