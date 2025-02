TIMVision: nuovi prezzi disponibili nel 2025, ecco i dettagli

Era nell’aria ed è arrivato il momento: TIMVision Gold è aumentato di prezzo, il tutto dopo gli aumenti di ottobre riguardanti anche Netflix. Il listino è dunque salito sia per i piani con vincolo annuale che per quelli mensili che non hanno vincolo. Restano invariate le caratteristiche di ogni offerta, tra cui la peculiarità di poter accedere a più servizi streaming.

Nuovi prezzi per TIMVision con vincolo annuale

Gli aumenti coinvolgono sia il pacchetto TIMVision Calcio e Sport, che include DAZN Standard, Infinity+ e Disney+ con pubblicità, sia TIMVision Gold, che aggiunge Netflix Standard (con pubblicità) e Amazon Prime con Prime Video. Ecco i dettagli:

TIMVision Calcio e Sport (DAZN Standard) : promo da 29,99€ al mese per i primi 9 mesi , poi 34,99€;

: promo da , poi 34,99€; TIMVision Gold (DAZN Standard, Netflix, Prime Video): promo da 35,99€ al mese per i primi 9 mesi, poi 44,99€.

Con DAZN Plus, i prezzi aumentano:

TIMVision Calcio e Sport Plus (DAZN Plus) : promo da 54,99€ al mese per i primi 9 mesi , poi 59,99€;

: promo da , poi 59,99€; TIMVision Gold Plus (DAZN Plus, Netflix, Prime Video): promo da 60,99€ al mese per i primi 9 mesi, poi 69,99€.

Pacchetti senza vincolo

Per chi preferisce maggiore flessibilità, TIMVision propone prezzi mensili senza vincolo:

TIMVision Calcio e Sport : 44,99€ al mese ;

: ; TIMVision Gold: 56,99€ al mese.

Opzioni per Disney+ e Netflix

Tutti i pacchetti includono versioni con pubblicità di Disney+ e Netflix, ma è possibile effettuare un upgrade:

Disney+ Standard senza pubblicità : +4€ al mese;

: +4€ al mese; Disney+ Premium : +8€ al mese;

: +8€ al mese; Netflix Standard senza pubblicità : +7,50€ al mese;

: +7,50€ al mese; Netflix Premium: +12,50€ al mese.

Offerte TIMVision abbinate a Wi-Fi Casa

Abbinando TIMVision a un piano Wi-Fi Casa e TV, che include internet fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate e il modem TIM HUB Pro, si ottengono ulteriori sconti:

TIMVision Gold + Wi-Fi Casa : 64,90€ al mese ;

: ; TIMVision Gold Plus + Wi-Fi Casa: 89,90€ al mese.

I pacchetti TIMVision Calcio e Sport, non influenzati dagli aumenti Netflix, mantengono i costi invariati, partendo da 54,90€ al mese con Wi-Fi Casa incluso.