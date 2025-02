Esselunga vi propone smartphone Samsung ad un PREZZO REGALATO

Siete sempre alla ricerca dell’occasione perfetta per cambiare smartphone? Vi sembra impossibile trovare un prodotto di qualità a un prezzo stracciato? Se la risposta è sì, allora preparatevi a una notizia che farà volare il vostro entusiasmo alle stelle. Quante volte vi è capitato di pensare e di volere un nuovo device ma questo era ben fuori la vostra portata? Beh, Esselunga ha ascoltato i vostri desideri. È il momento giusto per concedervi una piccola grande soddisfazione e il vostro portafoglio sarà davvero contento! Ora la domanda è: come resistere a un’offerta così?

Un prezzo incredibile con il modello Samsung in promo da Esselunga

Avete sempre sognato uno schermo gigante per godervi serie TV e film anche in giro, magari in treno? Con il Samsung Galaxy A16, ora in promo da Esselunga, lo avrete. Un display da 6,7 pollici, perfetto per immergervi nei vostri contenuti preferiti, anche se si tratta solo di video di Tik Tok. Ma non finisce qui: vi siete mai chiesti quanto possa fare la differenza una tripla fotocamera per immortalare ogni dettaglio delle vostre giornate? Il Galaxy A16 vi stupirà con una configurazione di 50+5+2 Mpixel, garantendo scatti nitidi e di qualità. E per i selfie? La fotocamera frontale da 13 Mpixel è perfetta per far risaltare ogni sorriso. Immaginate che foto da urlo!

Non vi sembra già un affare senza che vi diciamo il prezzo da Esselunga? Ma aspettate! Il tutto è accompagnato da un processore Exynos 1330 da 2,1 GHz e 4 GB di RAM, per un’esperienza veloce e fluida, sia che stiate navigando in rete, guardando video o usando le vostre app preferite. E poi, chi non ama una batteria che dura tutto il giorno? Con i suoi 5000 mAh, potrete dire addio alle ricariche frequenti. E quando dovrete ricaricarlo, la funzione di ricarica rapida farà il resto. Tutto questo vi suona troppo bello per essere vero? Eppure è così e il prezzo finale è davvero strepitoso da Esselunga: solo 169 euro. Correte ora in qualunque store della catena ed andate qui per i dettagli.