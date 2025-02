Il 2025 ci regala due smartphone che puntano a ridefinire il concetto di top di gamma: HONOR Magic7 Pro e il Vivo X200 Pro. Entrambi offrono caratteristiche premium, hanno un design accattivante e permettono di beneficiare di prestazioni di altissimo livello, ma differiscono in alcune scelte progettuali e tecniche. Ecco un confronto dettagliato per aiutarvi a decidere quale potrebbe essere la scelta migliore per le vostre esigenze.

Specifiche tecniche a confronto (a sinistra Honor e a destra Vivo)

Dimensioni e peso 162.7 x 77.1 x 8.8 mm – 223 g 162.4 x 76 x 8.2 mm; 223 g

Sistema operativo Android 15, MagicOS 9 – Android 15, Funtouch 15

Memoria 12 GB RAM, 512 GB storage – 12 GB RAM, 512 GB storage

Display OLED da 6.8″, 1280×2800 pixel, 120 Hz – AMOLED LTPO da 6.78″, 1260×2800 pixel, 120 Hz

Processore Snapdragon 8 Elite (3 nm) – MediaTek Dimensity 9400 (3 nm)

Batteria 5850 mAh, ricarica rapida 100W – 6000 mAh, ricarica rapida 90W

Fotocamere principali 50 MP (f/1.4-f/2.0) + zoom periscopico 200 MP 50 MP (f/1.6) – Fotocamere frontali 50 MP + 3D scanner 32 MP

Prezzo di 999 euro – 1.299 euro

Confezione e design

La confezione del Magic7 Pro include un alimentatore rapido da 100W e una cover protettiva, un’aggiunta sempre utile. Il design è caratterizzato da bordi piatti e materiali premium come vetro e alluminio. Tuttavia, il grip non è eccezionale a causa delle finiture lisce.

Anche il Vivo X200 Pro offre una confezione ben fornita, con un cavo USB-C e una cover in silicone. Il design è altrettanto elegante, con un modulo fotocamera che sporge leggermente, rendendo necessario l’uso di una cover. Il dispositivo è certificato IP69, garantendo resistenza a polvere e immersione in acqua.

Display

Il display OLED da 6.8″ dell’Honor vanta una risoluzione elevata e una luminosità massima di 1.600 nits (5.000 nits di picco locale). Il refresh rate a 120 Hz garantisce fluidità, mentre le funzioni di riduzione dell’affaticamento visivo sono un valore aggiunto.

Il Vivo X200 Pro monta un pannello AMOLED LTPO da 6.78″, con risoluzione leggermente inferiore ma luminosità dichiarata a 4.500 nits di picco. Anche qui troviamo un refresh rate a 120 Hz con tecnologia LTPO, che permette di adattare dinamicamente la frequenza di aggiornamento per risparmiare energia.

Prestazioni

Con lo Snapdragon 8 Elite (3 nm) e 12 GB di RAM, le prestazioni sono al top. Lo storage UFS 4.0 da 512 GB garantisce velocità e spazio abbondante.

Il MediaTek Dimensity 9400 offre prestazioni comparabili, sempre affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0. Tuttavia, la piattaforma MediaTek è leggermente meno ottimizzata per gaming e attività ad alta intensità rispetto allo Snapdragon.

Fotocamere

Il comparto fotografico è impressionante, con una fotocamera principale da 50 MP a doppia apertura (f/1.4-f/2.0), uno zoom periscopico da 200 MP e una ultra-grandangolare da 50 MP. La fotocamera frontale da 50 MP con scanner 3D è perfetta per selfie dettagliati e sblocco facciale avanzato.

La fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.6 cattura immagini di ottima qualità, ma manca uno zoom periscopico potente come quello del Magic7 Pro. La fotocamera frontale da 32 MP è buona, ma inferiore a quella dell’Honor.

Batteria e ricarica

La batteria da 5850 mAh offre un’autonomia buona ma non straordinaria. La ricarica rapida a 100W compensa, garantendo un recupero di energia rapido.

Il Vivo X200 Pro vince in termini di capacità con una batteria da 6000 mAh, che offre una durata superiore. La ricarica rapida è leggermente meno potente (90W), ma comunque molto veloce.

Software ed ecosistema

MagicOS 9 su Android 15 offre molte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ma l’interfaccia grafica avrebbe bisogno di una rinfrescata.

Funtouch OS 15 su Android 15 offre un’esperienza personalizzabile e fluida, ma manca l’implementazione di alcune funzionalità AI avanzate viste nel Magic7 Pro.

Prezzo e giudizio finale

HONOR Magic7 Pro 999 euro

Vivo X200 Pro 1.299 euro

Se cercate un top di gamma bilanciato con un eccellente comparto fotografico e prestazioni al top, l’HONOR Magic7 Pro offre un rapporto qualità/prezzo migliore. Tuttavia, se la batteria è una priorità assoluta e preferite un design più sottile, il Vivo X200 Pro potrebbe essere la scelta giusta.