SpaceX: Starship si prepara al settimo volo di prova

In vista delle prossime missioni lunari, si sta guardando tanto al futuro e alla possibilità di andare in giro per lo spazio in maniera molto più agevole. A lavorarci tanto è SpaceX, azienda che ha appena ottenuto una nuova autorizzazione. Potrà infatti disporre il settimo volo del suo razzo Starship, tutto grazie alla FAA che ha approvato il lancio. Esattamente il 17 dicembre è stata rilasciata la licenza per vedere Starship volare già ad inizio 2025.

Starship, un ruolo cruciale

Starship rappresenta una pietra miliare nell’ingegneria aerospaziale. Si tratta di un tassello chiave per i progetti di colonizzazione di Marte e per le future missioni lunari. La NASA ha scelto questo miracolo di ingegneria lungo ben 122 metri come veicolo per portare gli astronauti sulla Luna durante la missione Artemis III, al momento prevista per il 2027.

I progressi e le sfide dei voli di prova

Gli ultimi test hanno evidenziato progressi significativi. Durante il quinto volo, SpaceX ha recuperato con successo il booster Super Heavy utilizzando i “bracci chopstick” della torre di lancio, un sistema innovativo pensato per ridurre i costi e migliorare l’efficienza grazie al riutilizzo.

Il sesto volo, invece, ha registrato alcuni problemi tecnici, portando a un ammaraggio controllato del booster nel Golfo del Messico. Questo settimo volo sarà quindi un banco di prova fondamentale per perfezionare le tecnologie e testare ulteriormente le capacità di recupero.

Il piano per il settimo volo

Il lancio partirà dalla base di Boca Chica, in Texas. Il booster Super Heavy tenterà di tornare alla torre di lancio per essere recuperato, mentre il veicolo Starship proseguirà fino a un ammaraggio nell’Oceano Indiano, al largo delle coste australiane.

Nel 2025, SpaceX mira a intensificare i test con un obiettivo ambizioso: effettuare fino a 24 voli di prova. Questa accelerazione è fondamentale per preparare le missioni lunari, che richiederanno almeno otto lanci di rifornimento in orbita per ogni viaggio verso la Luna.